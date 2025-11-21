In questa estate sono stati diversi i volti che hanno salutato i colori rossoneri, uno di questi è Emerson Royal, terzino brasiliano classe '99. L'ex rossonero, ora al Flamengo, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del suo arrivo in Italia, dei mesi al Milan e del suo addio. Ovviamente non si è fatto mancare un commento sul prossimo derby, in programma domenica 23. Ecco, di seguito, le sue parole sul cambio allenatori della scorsa stagione:
Il terzino brasiliano Emerson Royal, ex Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport sull'avventura in rossonero
Milan, le parole di Emerson Royal—
Le parole di Emerson Royal sul cambio allenatori: da Fonseca a Conceicao: "Nessuna differenza. Con Fonseca giocavo, con Conceicao anche. L'infortunio mi ha fermato e quando sono tornato mancavano due partite alla fine. Parlavo molto con Sergio: mi diceva che sarei stato importante e titolare nel suo Milan. E fino a quando sono stato disponibile, è stato così".
