In questa estate sono stati diversi i volti che hanno salutato i colori rossoneri, uno di questi è Emerson Royal , terzino brasiliano classe '99. L'ex rossonero, ora al Flamengo , ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport , dove ha parlato del suo arrivo in Italia, dei mesi al Milan e del suo addio. Ovviamente non si è fatto mancare un commento sul prossimo derby, in programma domenica 23. Ecco, di seguito, le sue parole sul cambio allenatori della scorsa stagione:

Le parole di Emerson Royal sul cambio allenatori: da Fonseca a Conceicao: "Nessuna differenza. Con Fonseca giocavo, con Conceicao anche. L'infortunio mi ha fermato e quando sono tornato mancavano due partite alla fine. Parlavo molto con Sergio: mi diceva che sarei stato importante e titolare nel suo Milan. E fino a quando sono stato disponibile, è stato così".