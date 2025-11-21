Uno dei volti che ha salutato Milanello questa estate è Emerson Royal , terzino brasiliano classe '99. L'ex Milan, ora al Flamengo in Brasile , ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport , dove ha parlato del suo arrivo in Italia, dei mesi al Milan e del suo addio. Ovviamente non si è fatto mancare un commento sul prossimo derby, in programma domenica 23. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Il Milan ha parlato prima con il mio agente, poi mi hanno chiamato personalmente i dirigenti e infine Zlatan. Io sono arrivato in Italia con una sensazione un po’ strana da subito. Dall’inizio, ogni volta che dicevo o facevo qualcosa si parlava di me più di quanto si parlasse di Cristiano Ronaldo… ma in modo negativo. Avevo la sensazione di dover fare sempre il doppio per essere accettato, e poi non essere accettato comunque"