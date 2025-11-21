Uno dei volti che ha salutato Milanello questa estate è Emerson Royal, terzino brasiliano classe '99. L'ex Milan, ora al Flamengo in Brasile, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del suo arrivo in Italia, dei mesi al Milan e del suo addio. Ovviamente non si è fatto mancare un commento sul prossimo derby, in programma domenica 23. Ecco, di seguito, le sue parole:
INTERVISTE
Emerson Royal: “Al Milan avevo la sensazione di dover fare il doppio per essere accettato”
Il terzino brasiliano Emerson Royal, ex Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport sull'avventura in rossonero
Milan, le parole di Emerson Royal sul suo arrivo in Italia—
"Il Milan ha parlato prima con il mio agente, poi mi hanno chiamato personalmente i dirigenti e infine Zlatan. Io sono arrivato in Italia con una sensazione un po’ strana da subito. Dall’inizio, ogni volta che dicevo o facevo qualcosa si parlava di me più di quanto si parlasse di Cristiano Ronaldo… ma in modo negativo. Avevo la sensazione di dover fare sempre il doppio per essere accettato, e poi non essere accettato comunque"
