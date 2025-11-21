In occasione del Grand Slam Padel Show, Francesco Totti, l'ex bomber della Roma ha parlato dello scudetto menzionando il Milan
Il Milan di Massimiliano Allegri si sta preparando al ritorno in campo. archiviata la sosta delle Nazionali, la Serie A è vicina alla ripresa. Dopo il brutto pareggio rimediato contro il Parma del giovane Cuesta in trasferta, i rossoneri vogliono assolutamente conquistare i 3 punti. Domenica però, andrà in scena un grandissimo match: il derby della Madonnina contro l'Inter di Chivu, un vero e proprio scontro scudetto.
Le parole di Totti sul Milan
—
In occasione del Grand Slam Padel Show, Francesco Totti, l'ex bomber della e della Nazionale italiana di calcio, è stato intercettato dai microfoni di DAZN, al quale ha rilasciato alcune parole proprio sulla lotta scudetto: "Quest'anno sono tre le squadre favorite per vincere lo scudetto: Inter, Napoli e Milan".