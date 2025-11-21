Baresi è tornato a Casa Milan, dopo la malattia si rivede finalmente il sole

Il 3 agosto, il club di via Aldo Rossi aveva annunciato attraverso una nota ufficiale: "A seguito di accertamenti di routine, al nostro Vice Presidente Onorario, Franco Baresi, è stata riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare, per la quale si è deciso di procedere con l'asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva. L'intervento è andato bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Franco è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo con indicazione a terapia di consolidamento a base di immunoterapico".

Prima di qualche giorno fa, l'ultima notizia sull'ex numero 6 rossonero riguardava il suo ritorno sui social media. A inizio novembre, il capitano pubblicò un post in cui appariva sorridente vicino a una bandiera con i colori del Diavolo. La didascalia recitava tre semplici parole ma dal grande significato "Viva la vita". I commenti furono riempiti da dichiarazioni d'amore e d'affetto da più di 2500 persone, tra cui ex compagni, amici e tantissimi tifosi.

Come scrive Bianchin: "I milanisti che lo hanno rivisto hanno riconosciuto in lui il capitano da oltre 700 partite in rossonero e questo è importante. Gli occhi di un Piscinin, anche a 65 anni, non cambiano". Piano piano la bandiera rossonera tornerà a parlare e a rappresentare un intero popolo che per anni si è rivisto nel suo glorioso Capitano.