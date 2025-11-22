giovanili

Fiorentina-Milan Primavera 1-1: termina il match, buon punto per i rossoneri

Fiorentina-Milan Primavera 1-1: termina il match, buon punto per i rossoneri| PM NEWS - immagine 1
33'

GOL MILAN - Cross di Plazzotta per l'inserimenti di Ossola c...

Fiorentina e Milan Primavera si affrontano al Viola Park nel match valevole per la 12a giornata di Primavera 1. Segui con il LIVE
Redazione PM

Il Milan Primavera non va oltre l’1-1 sul campo della capolista Fiorentina, nel match valido per la 12° giornata di campionato Primavera 1. Viola in vantaggio al 15° grazie a Braschi che riceve palla dopo un errore di Mancioppi e batte Bouyer. Il pareggio dei rossoneri è arrivato al 33° con Ossola che si inserisce su un cross di Plazzotta. Grazie a questo pareggio la formazione di Renna sale a quota 17 punti.

22/11/2025 - 15:00
FIORENTINA PRIMAVERA
1-1
MILAN PRIMAVERA
fine-match
90'
occasione

Occasione Fiorentina - Cross di Bertolini per Mazzeo che si mangia il gol del vantaggio

88'
occasione

Grande giocata di Jallow che sfiora il gol con un tiro di destro dopo un grande stop

88'
cambio

Cambio Milan - Esce Mancioppi, entra Tartaglia

84'
ammonizione

Giallo per Kospo della Fiorentina

84'
cambio

Cambio Fiorentina - Esce Braschi, entra Jallow

83'
cambio

Cambio Milan - Esce Castiello, entra Disiena

81'
occasione

Palla per Scotti che rientra calcia in porta, ma Fel blocca senza problemi

78'
cambio

Cambio Fiorentina - Esce Keita, entra Conti

74'
occasione

Occasione Milan - Castiello mette in mezzo, ma Sadotti salva i viola

71'
ammonizione

Giallo per Mancioppi del Milan

64'
cambio

Doppio cambio Fiorentina - Entrano Montenegro e Atzeni per Angiolini e Bonanno

61'
occasione

Clamorosa occasione Milan - Lancio per Castiello che tira in porta e complice una deviazione della di Fel centra la traversa

57'
occasione

Occasione Milan - Scotti rientra su Bonanno e calcia in porta, palla alta

53'
occasione

Destro Di Zukic, devia la difesa viola in corner

47'
ammonizione

Giallo per Zukic del Milan

45'
cambio

Sostituzione Fiorentina - Esce Kone, entra Mazzeo

inzio-secondo-tempo
fine-primo-tempo

Termine primo tempo

45'
ammonizione

Giallo per Piazzotta

41'
occasione

Tiro di sinistro di Castiello, blocca Fel

34'
occasione

Bertolini in mezzo per Kone che si mangia il gol del vantaggio a porta quasi vuota

33'
goal

GOL MILAN - Cross di Plazzotta per l'inserimenti di Ossola che beffa Fel

28'
occasione

Occasione Milan - Cross di Ossola per Nolli che calcia,  ma il tiro viene respinto dalla difesa viola

18'
occasione

Occasione Milan - Tiro di Scotti a giro, Fel devia in corner

15'
goal

15' Errore della retroguardia rossonera, palla a Braschi che batte Bouyer

10'
occasione

Bertolini si allunga la sfera a tu per tu con Bouyer, ma non trova la porta

2'
occasione

Chance Fiorentina - Cross di Kone per Bertolini che calcia alto

Fiorentina e Milan Primavera si affrontano nel match in programma questo pomeriggio al Viola Park, valido per la dodicesima giornata di campionato Primavera 1. La formazione rossonera cerca subito il riscatto dopo l'ultima sconfitta casalinga contro la Juventus. Ma non sarà facile: i toscani sono in testa alla classifica a quota 24 punti  e puntano ad allungare sulla Roma seconda in classifica. La formazione di mister Daniele Galloppa ha perso inoltre solo una partita in questo campionato e si conferma un ostacolo duro da superare.

Fiorentina-Milan Primavera: segui l'amichevole live con Pianeta Milan

—  

I rossoneri dunque cercheranno di conquistare punti preziosi vista la deludente situazione in classifica che vede la squadra occupare il nono posto con 16 punti. Il match sarà visibile su Sportitalia e tramite l'app ufficiale gratuita disponibile per Pc, tablet e smartphone.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Fiorentina: Fel, Bonanno, Sadotti, Bertolini, Braschi, Kone, Keita, Trapani, Angiolini, Kospo, Evangelista. All: Galloppa.

Milan: Bouyer, Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta, Perera, Colombo, Nolli, Scotti, Cisse, Castiello. All: Renna.

