Il Milan Primavera non va oltre l’1-1 sul campo della capolista Fiorentina , nel match valido per la 12° giornata di campionato Primavera 1. Viola in vantaggio al 15° grazie a Braschi che riceve palla dopo un errore di Mancioppi e batte Bouyer . Il pareggio dei rossoneri è arrivato al 33° con Ossola che si inserisce su un cross di Plazzotta . Grazie a questo pareggio la formazione di Renna sale a quota 17 punti.

MOMENTI SALIENTI

Doppio cambio Fiorentina - Entrano Montenegro e Atzeni per Angiolini e Bonanno

Fiorentina e Milan Primavera si affrontano nel match in programma questo pomeriggio al Viola Park, valido per la dodicesima giornata di campionato Primavera 1. La formazione rossonera cerca subito il riscatto dopo l'ultima sconfitta casalinga contro la Juventus. Ma non sarà facile: i toscani sono in testa alla classifica a quota 24 punti e puntano ad allungare sulla Roma seconda in classifica. La formazione di mister Daniele Galloppa ha perso inoltre solo una partita in questo campionato e si conferma un ostacolo duro da superare.