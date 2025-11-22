Il Milan Primavera non va oltre l’1-1 sul campo della capolista Fiorentina, nel match valido per la 12° giornata di campionato Primavera 1. Viola in vantaggio al 15° grazie a Braschi che riceve palla dopo un errore di Mancioppi e batte Bouyer. Il pareggio dei rossoneri è arrivato al 33° con Ossola che si inserisce su un cross di Plazzotta. Grazie a questo pareggio la formazione di Renna sale a quota 17 punti.
GOL MILAN - Cross di Plazzotta per l'inserimenti di Ossola c...Vedi i dettagli
Occasione Fiorentina - Cross di Bertolini per Mazzeo che si mangia il gol del vantaggio
Grande giocata di Jallow che sfiora il gol con un tiro di destro dopo un grande stop
Cambio Milan - Esce Mancioppi, entra Tartaglia
Giallo per Kospo della Fiorentina
Cambio Fiorentina - Esce Braschi, entra Jallow
Cambio Milan - Esce Castiello, entra Disiena
Palla per Scotti che rientra calcia in porta, ma Fel blocca senza problemi
Cambio Fiorentina - Esce Keita, entra Conti
Occasione Milan - Castiello mette in mezzo, ma Sadotti salva i viola
Giallo per Mancioppi del Milan
Doppio cambio Fiorentina - Entrano Montenegro e Atzeni per Angiolini e Bonanno
Clamorosa occasione Milan - Lancio per Castiello che tira in porta e complice una deviazione della di Fel centra la traversa
Occasione Milan - Scotti rientra su Bonanno e calcia in porta, palla alta
Destro Di Zukic, devia la difesa viola in corner
Giallo per Zukic del Milan
Sostituzione Fiorentina - Esce Kone, entra Mazzeo
Termine primo tempo
Giallo per Piazzotta
Tiro di sinistro di Castiello, blocca Fel
Bertolini in mezzo per Kone che si mangia il gol del vantaggio a porta quasi vuota
GOL MILAN - Cross di Plazzotta per l'inserimenti di Ossola che beffa Fel
Occasione Milan - Cross di Ossola per Nolli che calcia, ma il tiro viene respinto dalla difesa viola
Occasione Milan - Tiro di Scotti a giro, Fel devia in corner
15' Errore della retroguardia rossonera, palla a Braschi che batte Bouyer
Bertolini si allunga la sfera a tu per tu con Bouyer, ma non trova la porta
Chance Fiorentina - Cross di Kone per Bertolini che calcia alto
Fiorentina e Milan Primavera si affrontano nel match in programma questo pomeriggio al Viola Park, valido per la dodicesima giornata di campionato Primavera 1. La formazione rossonera cerca subito il riscatto dopo l'ultima sconfitta casalinga contro la Juventus. Ma non sarà facile: i toscani sono in testa alla classifica a quota 24 punti e puntano ad allungare sulla Roma seconda in classifica. La formazione di mister Daniele Galloppa ha perso inoltre solo una partita in questo campionato e si conferma un ostacolo duro da superare.
I rossoneri dunque cercheranno di conquistare punti preziosi vista la deludente situazione in classifica che vede la squadra occupare il nono posto con 16 punti. Il match sarà visibile su Sportitalia e tramite l'app ufficiale gratuita disponibile per Pc, tablet e smartphone.
LE FORMAZIONI UFFICIALI:
Fiorentina: Fel, Bonanno, Sadotti, Bertolini, Braschi, Kone, Keita, Trapani, Angiolini, Kospo, Evangelista. All: Galloppa.
Milan: Bouyer, Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta, Perera, Colombo, Nolli, Scotti, Cisse, Castiello. All: Renna.
