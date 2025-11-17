Milan Primavera, numeri importanti per il bomber Lontani. La statistica

Nonostante che il Milan Primavera non navighi in buone acque vi sono comunque dei giovani che potrebbe presto fare strada. Uno di questi è sicuramente l'attaccante Simone Lontani che nonostante l'infortunio al ginocchio detiene numeri importanti che gli sono valsi la convocazione ai mondiali in Qatar con l'Italia Under 17 dove ha trovato anche il gol nel match vinto 4-0 contro la Bolivia.

Milan Primavera, i numeri di Lontani

Simone Lontani ha impressionato con la maglia rossonera: nelle sette partite disputate nel campionato Primavera ha messo a segno sei reti e siglato un assist. Il rendimento gli ha permesso di essere convocato dal Milan Futuro dove è sceso in campo per 17 minuti nella sfida giocata lo scorso ottobre sul campo del Breno.