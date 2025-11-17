Milan Primavera, numeri importanti per il bomber Lontani. La statistica

Pianeta Milan
Milan Primavera, il bomber Lontani è uno dei punti fermi della rosa di Renna. I numeri

Milan Primavera, l'attaccante Simone Lontani è uno dei punti fermi della rosa di mister Giovanni Renna: ecco i numeri importanti del giovane attaccante rossonero nel campionato di Primavera 1
Nonostante che il Milan Primaveranon navighi in buone acque vi sono comunque dei giovani che potrebbe presto fare strada. Uno di questi è sicuramente l'attaccante Simone Lontani che nonostante l'infortunio al ginocchio detiene numeri importanti che gli sono valsi la convocazione ai mondiali in Qatar con l'Italia Under 17 dove ha trovato anche il gol nel match vinto 4-0 contro la Bolivia.

Simone Lontani ha impressionato con la maglia rossonera: nelle sette partite disputate nel campionato Primavera ha messo a segno sei reti e siglato un assist. Il rendimento gli ha permesso di essere convocato dal Milan Futuro dove è sceso in campo per 17 minuti nella sfida giocata lo scorso ottobre sul campo del Breno.

In questa stagione ha segnato inoltre anche una rete con l'Italia Under 19 nel match giocato a settembre contro i pari età della Germania.

