Weekend ricco di partite per le giovanili del Milan: ecco tutti i risultati

Milan Primavera, Milan e Milan Futuro non in campo per la pausa, ma tante le giovanili rossoneri che hanno giocato nel weekend. Ecco tutti i risultati

Settimana di pausa per il Milan e le altre squadre italiane: per i rossoneri tanti giocatori sono stati impegnati con le proprie nazionali. Anche il Milan Primavera e il Milan Futuro non sono scesi in campo. Nonostante questo, tanti giovani talenti rossoneri hanno giocato nel weekend. Show del talento Kostyuk e non solo. Ecco il report ufficiale del Milan.