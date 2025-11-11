E' stato un weekend ricco di impegni per tutto il settore giovanile del Milan: tutti i risultati del settore giovanile

E' stato un weekend ricco di impegni per tutto il settore giovanile del Milan. Dopo un periodo di imbattibilità, il Milan Primavera perde contro i giovani della Juventus: il gol di Scotti, purtroppo, non è bastato ai rossoneri, che si son fatti rimontare di due gol. Da un lato però, splende l'Under16: i ragazzi di Parolo vincono il derby grazie ad un gol di Jadid!. Con un resoconto pubblicato sul proprio sito web ufficiale, il Milan ha voluto ripercorrere tutti gli impegni: