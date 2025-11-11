E' stato un weekend ricco di impegni per tutto il settore giovanile del Milan. Dopo un periodo di imbattibilità, il Milan Primavera perde contro i giovani della Juventus: il gol di Scotti, purtroppo, non è bastato ai rossoneri, che si son fatti rimontare di due gol. Da un lato però, splende l'Under16: i ragazzi di Parolo vincono il derby grazie ad un gol di Jadid!. Con un resoconto pubblicato sul proprio sito web ufficiale, il Milan ha voluto ripercorrere tutti gli impegni:
SETTORE GIOVANILE
Milan, la primavera cade contro la Juventus, bene l’U16: i risultati del settore giovanile
(Fonte acmilan.com) - Dopo un lungo periodo di imbattibilità, cade la Primavera maschile contro la Juventus, nonostante l'eurogol di Scotti nei primi minuti. Nel Derby, invece, arriva un pareggio per la Primavera femminile, grazie a una rete nel finale di Arboleda: un risultato che non basta però a qualificare le rossonere di Zago per le Final Four di Coppa Italia Primavera. Vince l'Under 18 in casa contro la Fiorentina, mentre l'Under 16 sorride nel Derby grazie a una rete di Jadid, che vale l'1-0 finale. Ecco il dettaglio di tutti i risultati del fine settimana del Settore Giovanile rossonero.
I RISULTATI DEL WEEKEND
