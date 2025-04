Milan, i risultati del weekend: Kostyuk non si ferma più. Nel derby …

(fonte: acmilan.com) In attesa della Primavera maschile, impegnata in serata contro il Monza, ecco il resoconto di tutti i risultati del Settore Giovanile del Milan nel fine settimana appena concluso. Pareggia la Primavera femminile nel Derby contro l'Inter; stracittadina anche per l'Under 13 maschile, che invece stravince 5-0 con doppiette di Crisci e Fresolone. Tante vittorie per le squadre dell'agonistica: Under 16 e Under 15 vincono a Brescia, l'Under 18 ritrova il sorriso battendo la Sampdoria, mentre prosegue la marcia dell'Under 17, che al PUMA House of Football supera 3-1 il Südtirol. Di seguito il dettaglio di tutti i risultati.