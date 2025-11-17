Milan Primavera, facciamo il punto sul rendimento di Ossola: i numeri

La stagione del Milan Primavera non è stata fin qui una delle migliori. La formazione di mister Giovanni Renna si trova al nono posto in classifica con sedici punti conquistati nelle prime undici giornate di campionato. Nelle ultime cinque partite i giovani rossoneri hanno conquistato solamente una vittoria a fronte di tre pareggi e una sconfitta (l'ultima in casa contro la Juventus per 1-2).

Milan Primavera, il rendimento di Ossola

Uno dei pochi giocatori ad aver emerso è stato sicuramente Lorenzo Ossola. Il giovane trequartista ha giocato fin qui dieci partite con tre reti fatte contro Cagliari, Cremonese e Cesena siglando la bellezza di quattro assist contro Sassuolo, Cagliari, Monza e Lazio. Il classe 2007 è sempre partito titolare in questo avvio di stagione e visti i numeri e certo che il tecnico milanista Renna punti su di lui per il resto della stagione.