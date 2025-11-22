Il Milan Primavera esce con un buon punto dal match del Viola Park contro la capolista Fiorentina. Per i rossoneri gol è stato messo a segno da Ossola che ha pareggiato quello di Braschi di un quarto d'ora prima. Tra i migliori in campo ci sono Scotti e lo stesso Ossola, male Mancioppi (errore sul gol dei viola) e Cisse.