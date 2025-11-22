PAGELLE FIORENTINA-MILAN PRIMAVERA
Le pagelle di Fiorentina-Milan Primavera, partita della 12a giornata di campionato Primavera 1. Ecco voti e giudizi dei rossoneri secondo la redazione di 'PianetaMilan.it''
Il Milan Primavera esce con un buon punto dal match del Viola Park contro la capolista Fiorentina. Per i rossoneri gol è stato messo a segno da Ossola che ha pareggiato quello di Braschi di un quarto d'ora prima. Tra i migliori in campo ci sono Scotti e lo stesso Ossola, male Mancioppi (errore sul gol dei viola) e Cisse.
