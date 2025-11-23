In occasione del derby tra Inter e Milan l'allenatore Serse Cosmi ha parlato di come Rafael Leao potrà essere decisivo

L'ex allenatore del Perugia, Serse Cosmi, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Tuttosport' dove ha parlato del big match di stasera tra Inter e Milan . L'allenatore italiano si è soffermato a parlare su chi potrebbe essere l'uomo decisivo della serata, parlando particolarmente del portoghese Rafael Leao . Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Serse Cosmi

Chi può essere decisivo nel derby? Il pensiero di Cosmi: "Leao, da ambo le parti. Il portoghese è il giocatore più imprevedibile che c’è quando prende palla e il più prevedibile quando la palla ce l’hanno gli altri, perché si posiziona in una zona dove vuole essere servito. La sua forza non è essere libero, ma avere campo davanti. Leao è irrazionale e nel calcio l'irrazionalità fa male".