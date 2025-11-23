Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan Primavera, Renna: “E’ stata una bellissima partita da entrambe le parti. Siamo..”

INTERVISTE

Milan Primavera, Renna: “E’ stata una bellissima partita da entrambe le parti. Siamo..”

Milan Primavera, Renna: “E’ stata una bellissima partita da entrambe le parti. Siamo..” - immagine 1
Il Milan Primavera di Mister Renna esce con un bellissimo punto contro la Fiorentina, attuale capolista del campionato. A fine match il mister ha voluto commentare la prestazione dei suoi giovani ragazzi: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan Primavera di Mister Renna torna in campo. I rossoneri hanno affrontato la Fiorentina, attuale capolista, conquistando un bellissimo ed importante pareggio grazie alla rete del giovane Ossola, che ha risposto a quella di Braschi. A fine match, Mister Renna ha voluto commentare la partita e la prestazione dei suoi giovani ragazzi ai microfoni ufficiali del club. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Primavera, le parole di Renna post Fiorentina

—  

“E’ stata una bellissima partita da entrambe le parti, giocata a viso aperto. Abbiamo avuto la possibilità dopo la svantaggio di pareggiare e addirittura passare in vantaggio. La cosa che mi rende felice è che i ragazzi non hanno avuto timore di affrontare la prima".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan da Fofana servono risposte: parole di Allegri chiare. E con il ritorno di Rabiot ...>>>

"Ce la siamo giocata a viso aperto, ma soprattutto abbiamo fatto il modo di imporre il nostro gioco, a volte riuscendoci a volte no grazie al lavoro della Fiorentina. Dopo la svantaggio òa squadra è rimasta unita con le stesse idee e gli stessi principi. Anche per questo faccio i complimenti ai ragazzi: non hanno peccato su niente, hanno anzi dimostrato di essere una squadra molto matura, siamo riusciti a prendere il controllo della gara anche subito dopo il gol subito”.

Leggi anche
Suso verso il derby: “Impossibile fare ragionamenti, comanda l’adrenalina. Sul Milan...
Inter-Milan, Giaccherini: “Ecco come mi immagino la coppia Pulisic-Leao. Devo dirti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA