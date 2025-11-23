L'ex allenatore del Perugia, Serse Cosmi, ha rilasciato alcune parole sul Milan e sul suo allenatore, Massimiliano Allegri, in vista del derby di stasera contro l'Inter
L'ex allenatore del Perugia, Serse Cosmi, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport' dove ha parlato del big match di stasera tra Inter e Milan. L'allenatore italiano si è voluto soffermare sulla figura di Massimiliano Allegri, spiegando le differenze con gli altri due tecnici dello corso anno: Fonseca e Conceicao. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Serse Cosmi su Allegri
Sulla squadra: "La squadra dal mio punto di vista è stata costruita bene, c’è qualità negli interpreti e nel gioco. In molti, non io, pensavano che Allegri, ricordando la sua ultima Juventus, avrebbe portato un determinato tipo di gioco ed erano preoccupati, ma io non ho mai visto un calcio spettacolare senza i giocatori adatti per farlo".