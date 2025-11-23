Pianeta Milan
Cosmi su Allegri: “La sensazione è che Max abbia feeling con la squadra”

L'ex allenatore del Perugia, Serse Cosmi, ha rilasciato alcune parole sul Milan e sul suo allenatore, Massimiliano Allegri, in vista del derby di stasera contro l'Inter
L'ex allenatore del Perugia, Serse Cosmi, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport' dove ha parlato del big match di stasera tra Inter e Milan. L'allenatore italiano si è voluto soffermare sulla figura di Massimiliano Allegri, spiegando le differenze con gli altri due tecnici dello corso anno: Fonseca e Conceicao. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Serse Cosmi su Allegri

Sulla squadra: "La squadra dal mio punto di vista è stata costruita bene, c’è qualità negli interpreti e nel gioco. In molti, non io, pensavano che Allegri, ricordando la sua ultima Juventus, avrebbe portato un determinato tipo di gioco ed erano preoccupati, ma io non ho mai visto un calcio spettacolare senza i giocatori adatti per farlo".

Su cosa ha inciso molto Allegri: "Nei rapporti. La sensazione è che Max abbia un ottimo feeling con la squadra e da lì nasca tutto. Non giriamoci attorno: con Fonseca e Conceiçao c'erano problemi. Allegri ha una carriera e una personalità, non me ne vogliano i due predecessori, superiore e questo i calciatori lo avvertono". 

