Quando, forse, lo svizzero va giù troppo lento sul rasoterra dalla distanza di Alexis Saelemaekers. "Detto questo, l’Inter ha giocato una bella partita, ma spesso nel calcio non basta. Il Milan fa dei propri limiti una forza, non a caso fatica con le piccole. Male Lautaro Martínez e Rafael Leão. Ottimi i baby Petar Sučić e Davide Bartesaghi. Da segnalare, in un derby molto combattuto, l’ottima direzione di Simone Sozza e il puntuale sussidio dei varisti", ha aggiunto Ravezzani.
"Rabiot, al rientro, macchinoso. Rischio Pavlović in area"—
Il direttore di 'TL' ha quindi proseguito così. "A parziale giustificazione del Milan così rinunciatario da segnalare Leão in tipica giornata no, Adrien Rabiot al rientro ancora molto macchinoso, Strahinja Pavlović sempre a rischio quando interviene in area, Youssouf Fofana decisamente sotto la sufficienza in interdizione e apporto offensivo. Bravo Max". Quindi, la chiosa finale che solleva più di qualche interrogativo.
"Mi piacerebbe capire cosa è passato per la testa dei dirigenti Milan quando hanno detto no a Rasmus Højlund per 45 milioni e sì a Christopher Nkunku per 40 - il commento di un Ravezzani stupito -. Nel derby è parso sinceramente imbarazzante. Tecnicamente è fisicamente sotto di una categoria. Misteri del mercato".
