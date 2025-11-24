Pianeta Milan
Ravezzani: “Derby, bravo Allegri. Leao in giornata no. Nkunku sinceramente imbarazzante”

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato con una serie di post su 'X' l'esito del derby Inter-Milan disputatosi ieri sera a 'San Siro' e vinto 0-1 dai rossoneri di Massimiliano Allegri. La sua disamina
Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, 1-0, il derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu grazie a un gol di Christian Pulisic al 54'. Decisiva, ai fini della vittoria dei rossoneri, anche la parata di Mike Maignan sul calcio di rigore tirato al 74' da uno degli ex di serata, Hakan Çalhanoğlu.

Derby Inter-Milan 0-1, così Ravezzani sui social

"Avere un grande portiere è un merito. Averne uno in declino, una colpa", ha commentato, sul popolare social network 'X', Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', nella sua disamina sulla stracittadina. Dalle sue parole sembrano evidenti le colpe ascritte all'interista Yann Sommer in occasione dell'azione che ha poi portato al gol di Pulisic.

Quando, forse, lo svizzero va giù troppo lento sul rasoterra dalla distanza di Alexis Saelemaekers. "Detto questo, l’Inter ha giocato una bella partita, ma spesso nel calcio non basta. Il Milan fa dei propri limiti una forza, non a caso fatica con le piccole. Male Lautaro Martínez e Rafael Leão. Ottimi i baby Petar Sučić e Davide Bartesaghi. Da segnalare, in un derby molto combattuto, l’ottima direzione di Simone Sozza e il puntuale sussidio dei varisti", ha aggiunto Ravezzani.

"Rabiot, al rientro, macchinoso. Rischio Pavlović in area"

Il direttore di 'TL' ha quindi proseguito così. "A parziale giustificazione del Milan così rinunciatario da segnalare Leão in tipica giornata no, Adrien Rabiot al rientro ancora molto macchinoso, Strahinja Pavlović sempre a rischio quando interviene in area, Youssouf Fofana decisamente sotto la sufficienza in interdizione e apporto offensivo. Bravo Max". Quindi, la chiosa finale che solleva più di qualche interrogativo.

"Mi piacerebbe capire cosa è passato per la testa dei dirigenti Milan quando hanno detto no a Rasmus Højlund per 45 milioni e sì a Christopher Nkunku per 40 - il commento di un Ravezzani stupito -. Nel derby è parso sinceramente imbarazzante. Tecnicamente è fisicamente sotto di una categoria. Misteri del mercato".

