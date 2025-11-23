Pianeta Milan
INTER-MILAN

Galante: ” I derby sono partite a sè. Il Milan è una squadra forte, e non avere lo coppe…””

Inter-Milan: 'Derby partita a sè, per i rossoneri non avere le coppe...'
Fabio Galante, ex giocatore dell'Inter, ha espresso le sue sensazioni in vista del derby tra i nerazzurri di Chivu e il Milan di Allegri in programma domenica sera allo stadio San Siro (ore 20.45). Ecco le sue parole
Domenica sera alle ore 20.45 San Siro accenderà i riflettori per ospitare l'attesissimo derby tra Inter e Milan, valevole per la dodicesima giornata di campionato. Si tratta di un match molto importante per entrambe, le quali vogliono continuare a pensare in grande: i nerazzurri cercano il primo successo stagionale in un big match, i rossoneri puntano a proseguire la striscia di imbattibilità.

Inter-Milan, le parole di Fabio Galante

A esprimere il proprio punto di vista sulla stracittadina è stato l'ex giocatore dell'Inter, Fabio Galante. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW in occasione della partecipazione al Social Football Summit presso l'Allianz Stadium di Torino.

Sul derby:"Io ho giocato i derby di Genova, Milano e Torino e sono partite a sé. Quando vai in campo da giocatore è sempre una partita speciale perché anche i tifosi ti fanno sentire la pressione. Il Milan è una squadra forte perché le squadre di Allegri lottano sempre per qualcosa. Poi non avere le coppe ti aiuta tanto e sono un’ottima squadra. È una partita da tripla".

 

