Il presunto corteggiamento tra il Milan e Nicolò Zaniolo non finirà mai. L'ex giocatore della Roma piace da moltissimi anni ma, per diverse motivazioni, il Milan non ha mai concretizzato l'affare. Oggi, però, il suo nome è tornato di moda dalle parti di Via Aldo Rossi a causa della sua rottura con l'Udinese dovuta a problemi economici. Ed è proprio qui che il Milan potrebbe inserirsi concretamente. Ma vediamo assieme tutti it tentativi passati.

Milan-Zaniolo, svolta in vista?

Nell'estate del 2025, l'attaccane passa in prestito con diritto di riscatti all'Udinese. L'obiettivo è chiaro: rilanciare la sua carriera che, dopo, sembrava prendere una piega negativa. L'ultima stagione, però, è stata positiva, al punto che i bianconeri decidono di effettuare il riscatto. Ora, però, spunta l'inghippo:avrebbe voluto quasi il doppio rispetto all'offerta di 1,3 dell'Udinese, arrivando a saltare anche gli allenamenti.

Il Milan, ovviamente, ha voluto monitorare la situazione e, al momento, potrebbe tentare l'affondo. Così come successo già due volte negli anni passati.

I tentativi mai andati a buon fine

Nel gennaio del 2023, quando il calciatore decise di andare va dalla Roma per colpa di Mourinho, Zaniolo fu seguito con molta attenzione dal, con l'ex bandiera rossonera che ha espresso sempre la sua stima nei confronti del calciatore. L'attuale direttore tecnico della Nazionale, all'epoca, decise di offrire un prestito con diritto o obbligo di riscatto da 22 milioni di euro. La risposta, però, fu negativa, con il giocatore che andò poi in Turchia.

Dopo soli sei mesi al Galatasaray, Zaniolo sembrava essere destinato verso il rientro in Italia. Il Milan ci riprovò una seconda volta, ma anche in questo caso la trattativa non andò a buon fine, con la destinazione successiva che, invece, fu l'Aston Villa, in Premier League.