La mattinata di venerdì 17 luglio 2026 ha letteralmente infiammato le linee di comunicazione di 'Casa Milan'. Con la sessione estiva di calciomercato entrata nella sua fase cruciale, la dirigenza di via Aldo Rossi è attiva su una pluralità di tavoli strategici, equamente divisi tra pesanti operazioni in uscita, rinnovi di leadership e suggestioni internazionali per impreziosire la trequarti del nuovo tecnico Rúben Amorim. Facciamo il punto completo su tutte le grandi novità che stanno ridisegnando il mosaico rossonero con le Top News selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

Estupiñán all'Aston Villa: plusvalenza in arrivo per le casse rossonere

La notizia più calda sul fronte delle cessioni riguarda. La trattativa tra il Milan e l'per il trasferimento a Birmingham del laterale mancino ecuadoriano è ormai in fase decisamente avanzata. Il calciatore classe 1998 ha già trovato un'intesa di massima con i Villans per un ricco contratto pluriennale da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus.

I due club stanno limando la distanza sul cartellino: la fumata bianca è attesa a metà strada, tra i 16 e i 17 milioni di euro. Avendo un valore residuo a bilancio di 13,6 milioni di euro (dopo l'ammortamento della sua prima stagione a Milano), qualsiasi cifra superiore permetterà alla dirigenza rossonera di registrare una preziosa plusvalenza da reinvestire immediatamente sul mercato in entrata.

Difesa: se parte Tomori (direzione Coventry), l'obiettivo è Gonçalo Inácio

Grandi manovre anche al centro della retroguardia. Con l'innesto di Mario Gila, lo spazio persi è sensibilmente ridotto e il centrale inglese si appresta a salutare il Diavolo. Oltre ai sondaggi di Juventus e Newcastle,, sponda, dove Frank Lampard sta spingendo con forza dietro le quinte per riavere il suo vecchio pupillo.

Qualora la partenza di Tomori dovesse concretizzarsi, il Milan ha già individuato il sostituto perfetto su indicazione diretta di Amorim: si tratta di Gonçalo Inácio, centrale mancino classe 2001 dello Sporting Lisbona. Il ragazzo ha un gentlemen's agreement per liberarsi a circa 40 milioni di euro (rispetto ai 60 della clausola risolutoria inserita nel suo contratto con i 'Leões') e ritroverebbe volentieri il suo mentore a Milano, ma l'affondo rossonero è subordinato all'addio del difensore inglese.

Rinnovo Modrić: ore decisive e il doppio squillo di Ibrahimóvić

Sono ore a dir poco calde per il futuro di. Il contratto del Pallone d'Oro 2018 è scaduto lo scorso 30 giugno, maa 4 milioni di euro netti complessivi. Per sbloccare la situazione è stato programmato un incontro decisivo nelle prossime ore tra il Milan e l'entourage del regista.

L'ottimismo in via Aldo Rossi è suffragato da un pressing asfissiante dei vertici societari: nelle ultime ore, infatti, Zlatan Ibrahimóvic ha telefonato personalmente per ben due volte a Modrić, ribandendo la centralità del croato nel progetto rossonero. Il fuoriclasse, attualmente in vacanza in Turchia, chiede garanzie sulla competitività della rosa: vuole la certezza che il Milan competa per vincere lo Scudetto della Seconda Stella.

Caso Pulisic: assalto da 10 milioni di dollari dal NYCFC, ma il Milan fa muro

Dagli Stati Uniti d'America è rimbalzato un clamoroso retroscena relativo a. Il City Group ha presentato un'offerta faraonica daper convincere l'attaccante a trasferirsi in MLS con la maglia dei New York City FC. Lo stesso AD della franchigia, Brad Sims,

Nonostante l'offerta abbia stuzzicato Pulisic, da 'Casa Milan' la risposta è stata una trincea insuperabile. Gerry Cardinale e Rúben Amorim considerano 'Capitan America' totalmente inamovibile. Per spegnere sul nascere i sogni americani, la dirigenza è intenzionata ad avviare quanto prima i colloqui ufficiali per il rinnovo contrattuale del trequartista statunitense.

Trequarti di fantasia: da Foden a Uzun, le grandi manovre di Amorim

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La chiosa del mercato mattutino riguarda la caccia al trequartista di piede mancino tanto caro al 3-4-2-1 di Amorim. Il sogno proibito resta sempredel Manchester City,che verrebbe finanziata dalla cessione di Rafael Leão. Al contempo, il Milan resta fortemente in corsa per il prodigio del Genk,(classe 2007): nonostante il forte inserimento del Borussia Dortmund,Sulla lista dei desideri resiste anche il profilo didell'Eintracht Francoforte,, anche se la valutazione tocca i 60 milioni e c'è da battere la concorrenza del Galatasaray. E? Il fantasista dell'Udinese, attualmente in rottura totale con i friulani, è stato proposto a più riprese dall'agente Vigorelli: il profilo piace, ma a 'Casa Milan'. Le grandi manovre continuano e potrebbero includere anche, per il quale, secondo fonti inglesi,. I 'Red Devils', però, cederanno il giocatore a due condizioni: la prima è che sia l'ivoriano classe 2002 a chiedere di andare via; la seconda è che la proposta sia davvero irrinunciabile.