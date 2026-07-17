L'avventura di Fikayo Tomori con la maglia del Milan sembra essere giunta ai titoli di coda. Arrivato a Milanello nel gennaio 2021 attraverso la formula del prestito oneroso a 600mila euro dal Chelsea, e successivamente riscattato nel luglio dello stesso anno per ben 35,3 milioni di euro, il difensore centrale inglese classe 1997 si appresta a salutare via Aldo Rossi in questa sessione estiva di calciomercato. Il suo sarà un addio pesante, che giunge dopo ben 214 partite ufficiali – impreziosite da 7 gol e 6 assist –, la conquista dello Scudetto nel 2022 e della Supercoppa Italiana nel 2025.

L'approdo in rossonero di Mario Gila ha ridisegnato completamente le gerarchie del nuovo allenatore del Diavolo, il portoghese Rúben Amorim, facendo scivolare l'inglese nelle retrovie. Considerata anche la vicina scadenza del suo contratto, fissata al 30 giugno 2027, la separazione è diventata ormai inevitabile. Ma quale sarà la prossima destinazione del centrale?

Dalla Juventus al sogno Premier: Lampard chiama Tomori al Coventry

Le opzioni sul tavolo non mancano. Se nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell', oltre a quello mai sopito della(che lo aveva già seguito con attenzione nelle passate sessioni di mercato) e del timido sondaggio esplorativo del, la pista più concreta e affascinante porta a un clamoroso ritorno in patria. Si tratta del, compagine neopromossa che si riaffaccia sul palcoscenico della Premier League dopo ben 25 anni di dolorosa assenza.

Sulla panchina degli *Sky Blues* siede una leggenda assoluta del calcio inglese, Frank Lampard. L'ex bandiera del Chelsea conosce benissimo Tomori, avendolo già allenato e svezzato nelle sue prime due stagioni nel mondo dei professionisti: la prima durante l'esperienza in prestito al Derby County e la seconda al momento del ritorno a Stamford Bridge. Non è un caso, inoltre, che Lampard stia provando a imbastire con il Milan un doppio colpo, chiedendo informazioni anche per il centrocampista classe 1996 Ruben Loftus-Cheek, anch'egli a meno di un anno dalla scadenza contrattuale.

Le parole di Keith Wyness: "Lampard sta provando il grande colpo"

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Sulla fattibilità di questo clamoroso trasferimento si è espresso in modo autorevole, ex amministratore delegato dell'Aston Villa, intervenuto ai microfoni del noto podcast 'Inside Track'.“Qualcosa mi dice che Lampard sta provando davvero con tutte le sue forze, dietro le quinte, a portare a termine questa operazione per Fikayo Tomori. Al Coventry servirà qualcosa per cercare di rinforzarsi in qualche modo e hanno anche bisogno di punti di riferimento, di trascinatori. Tomori è un discreto giocatore. Non credo che sia un fuoriclasse mondiale, ma è certamente a un ottimo livello. Penso che potrebbe fare quel tipo di lavoro per loro al Coventry. Alla fine, credo che se il Newcastle non dovesse farsi avanti concretamente, finirà al Coventry con Lampard”, ha spiegato Wyness. La Premier League chiama, Tomori è pronto a rispondere.