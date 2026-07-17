Il calciomercato in uscita del Milan entra nel vivo con una trattativa che si avvia spedita verso la conclusione. Come ricordato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', è infatti in fase decisamente avanzata il negoziato tra il club rossonero e l'Aston Villa per il trasferimento a Birmingham di Pervis Estupiñán, laterale mancino ecuadoriano classe 1998.

I passi in avanti delle ultime ore spingono l'operazione verso la fumata bianca: il calciatore ha già raggiunto un'intesa di massima con i 'Villans' sulla base di un contratto pluriennale da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. Restano da limare gli ultimi dettagli tra le due società, che continuano a trattare a oltranza per trovare l'accordo definitivo sulla valutazione del cartellino.

Trattativa a oltranza: cifre e distanza tra domanda e offerta

Le diplomazie sono al lavoro per colmare la distanza economica. Il Milan è partito inizialmente da una richiesta fissa di, mentre la prima risposta dell'Aston Villa si è attestata su un'offerta di 13 milioni. La sensazione diffusa tra gli addetti ai lavori è che l'intesa definitiva possa essere trovata a metà strada, per una cifra complessiva compresa tra i

Il club di Via Aldo Rossi aveva acquistato il nazionale sudamericano soltanto un anno fa dal Brighton, versando nelle casse dei 'Seagulls' 17 milioni di euro della parte fissa a cui si aggiungevano 2 milioni di bonus (che, con ogni probabilità, non sono scattati nel corso dell'ultima annata in rossonero).

I conti a bilancio: l'impatto economico e la plusvalenza per il Milan

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Dal punto di vista prettamente finanziario, l'operazione assume contorni molto interessanti per le casse milaniste. Sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2030, il costo del cartellino di Estupiñán si è ammortizzato di circa 3,4 milioni di euro dopo la sua prima stagione a Milano. Di conseguenza, il suo valore residuo a bilancio oggi è pari aQuesto significa che qualsiasi cifra superiore ai 13,6 milioni che i rossoneri riusciranno a strappare all'Aston Villa si tradurrà in una preziosaper il club. Dal canto suo, Estupiñán non vede l'ora di fare il suo ritorno ufficiale in Premier League: nel massimo campionato inglese, con la maglia del Brighton tra il 2022 e il 2025, il laterale ha collezionato ben 104 presenze, impreziosite da 5 gol e 14 assist.