6 ottobre 1988: Milan, 4 gol di Van Basten contro il Levski Sofia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 32 anni fa, il Milan allenato da Arrigo Sacchi, giocava contro il Levski Sofia il ritorno del primo turno della Coppa Campioni edizione 1988/1989.

Dopo aver vinto all’andata in Bulgaria per 0-2, i rossoneri si imposero anche al ritorno per 5-2, con un Marco Van Basten sugli scudi, autore di ben 4 reti. L’altro gol milanista portò la firma di Pietro Paolo Virdis. Per il Levski i gol furono segnati da Sasho Nachev e Nikolai Iliev. Gli oltre 53.000 spettatori sugli spalti andarono in visibilio nel vedere le grandi giocate che la squadra di Sacchi propose quel giorno. L’incontro fu arbitrato dall’inglese Joseph Worrall. A fine stagione, il Milan alzò al cielo la coppa dalle grandi orecchie battendo in finale per 4-0 la Steaua Bucarest.