Periodo complesso per il Milan di Allegri. I rossoneri, complici i numerosi infortuni, non è più riuscito a vincere dopo la Fiorentina: 1 vittoria e 3 pareggi nel mese di Ottobre Un tema molto delicato è, invece, quello legato a Gimenez: il Bebote è a secco da ben 627 minuti non si è ancora sbloccato. Intervistato dai microfoni di TMW durante 'Maracanà', Fabio Bazzani ha detto la sua:

Il pensiero di Fabio Bazzani su Gimenez: "E' decisamente in difficoltà, però mentale. Non ha sicurezza, non sente fiducia in se stesso, è un po' abulico quindi. il Milan deve sperare che il prima possibile riesca a sbloccarsi, perché poi è l'unica prima vera punta. Il Milan in certe partita ha bisogno della prima punta, anche se il gioco di Allegri si muove anche sugli esterni. Il Milan se vuole lottare per obiettivi importanti non può pensare di lottare per obiettivi importanti a una punta di spessore. lo credo che se da qui a gennaio non dovesse dare risposte, diventerebbe difficile tenerlo. Perché il tempo oggettivamente lo ha avuto. Comunque in estate aveva già deciso cosa fare con lui, poi non si è concretizzata".