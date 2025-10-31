L'inaspettato pareggio contro il Pisa a San Siro di pochi giorni fa, continua a far parlare. I rossoneri di Allegri volevano i 3 punti, ma la squadra di Gilardino ha rovinato i piani con i gol di Cuadrado (su rigore) e Nzola (circondato da polemiche per un precedente fallo su Matteo Gabbia neanche sanzionato o rivisto al Var). Intervistato dai microfoni di DAZN nel prepartita contro la Lazio di ieri sera, il centrocampista del Pisa Idrissa Touré è tornato a parlare della sfida contro il Milan. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni in merito:

“Contro il Milan a Milano non è facile, uscire da là con un punto è qualcosa di grande. Peccato per la mancata vittoria, ma questa partita ci ha fatto capire che possiamo mettere in difficoltà tutti quando mettiamo testa e cuore“.