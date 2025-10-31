Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan Primavera, Mancioppi: “Contento del primo gol. Sbloccarsi ti dà …”

MILAN PRIMAVERA

Milan Primavera, Mancioppi: “Contento del primo gol. Sbloccarsi ti dà …”

Milan Primavera, Mancioppi: 'Contento del primo gol. Sbloccarsi ti dà ...'
Il centrocampista rossonera Tommaso Mancioppi ha parlato a 'Milan TV': la gioia per il gol con la Primavera del Diavolo e non solo. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"La gara di domenica è stata un'emozione. Sono molto contento di avere fatto il primo gol perché è una cosa a cui tengo. Sbloccarsi ti dà il via libera per essere più libero per avere più autostima". Queste le parole di Tommaso Mancioppi a 'Milan TV'. Il centrocampista del Milan Primavera ha segnato contro il Cesena. Dedica anche per l'infortunato Simon La Mantia: "Significa che il gruppo è unito. Ci teniamo tutti. Mandiamo un grande in bocca al lupo a Simon. Sono sicuro che riuscirà a superare l'infortunio al meglio".

Sull'allenatore Renna e il Milan: "Con il mister abbiamo un buon rapporto. Anche in confidenza visto che lo conosco dall'Under 17. Il Milan? E' una famiglia, sono qui da quando ho 8 anni. Ho visto più questo ambiente che casa mia".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, lo 'strano' caso di Torriani e del baby Pittarella: chi è il terzo portiere?>>>

Mancioppi conclude: "L'esperienza in questo ambiente ti forma prima perché gestisci meglio le tue emozioni, la pressione. Sei sempre sotto pressione. Ti permette di conoscerti meglio, prima degli altri".

Leggi anche
Howe pazzo di Thiaw: “E’ un talento eccezionale. Ha un po’ di tutto nel suo...
Il racconto del medico Tavana: “Se van Basten mi avesse ascoltato …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA