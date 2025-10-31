Milan Primavera, Mancioppi: 'Contento del primo gol. Sbloccarsi ti dà ...'

"La gara di domenica è stata un'emozione. Sono molto contento di avere fatto il primo gol perché è una cosa a cui tengo. Sbloccarsi ti dà il via libera per essere più libero per avere più autostima". Queste le parole di Tommaso Mancioppi a 'Milan TV'. Il centrocampista del Milan Primavera ha segnato contro il Cesena. Dedica anche per l'infortunato Simon La Mantia: "Significa che il gruppo è unito. Ci teniamo tutti. Mandiamo un grande in bocca al lupo a Simon. Sono sicuro che riuscirà a superare l'infortunio al meglio".