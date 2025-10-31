Il racconto del medico Tavana: 'Se van Basten mi avesse ascoltato ...'

Van Basten è stato un attaccante senza pari nella storia del calcio: una punta che ha scritto la storia del Milan diventando una leggenda rossonera. L'olandese che ha dominato la Serie A e l'Europa, nonostante i problemi cronici di infortuni. Il problema alla caviglia lo ha costretto a ritirarsi giovanissimo. Un peccato. Oggi 31 ottobre 2025, van Basten compie 61 anni.