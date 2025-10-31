Il racconto del medico Tavana: 'Se van Basten mi avesse ascoltato ...'

Nel giorno del compleanno di Marco van Basten, ricordiamo le parole dello storico medico del Milan Rodolfo “Rudy” Tavana. Ecco le sue parole
Van Basten è stato un attaccante senza pari nella storia del calcio: una punta che ha scritto la storia del Milan diventando una leggenda rossonera. L'olandese che ha dominato la Serie A e l'Europa, nonostante i problemi cronici di infortuni. Il problema alla caviglia lo ha costretto a ritirarsi giovanissimo. Un peccato. Oggi 31 ottobre 2025, van Basten compie 61 anni.
Milan, il ricordo di Tavana su van Basten
—
«Mi opposi alla prima operazione, a cura del professor Marti, in Svizzera. Il professor Martens intervenne poi, per riparare il danno. Van Basten nel suo libro scrive che il chirurgo gli aveva detto che in due mesi sarebbe tornato in campo e che lui gli credette. E poi aggiunge che al Milan tutti si opponevano all’intervento. Lottai fino all’ultimo». Ecco il racconto Rodolfo “Rudy” Tavana, storico medico del Milan nell'era Berlusconi.