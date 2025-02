Milan, van Basten si opera alla caviglia destra: “Se chiedi troppo…”

Milan, van Basten: altra operazione alla caviglia destra. Ecco le sue parole

"Il dottore mi ha detto che è andato tutto bene. Ho dovuto rioperarmi perché la caviglia mi faceva molto male. Mi hanno fissato la caviglia nel '96, poi Van Dijk mi ha operato nel '98 e nel 2010 mi aveva pulito la caviglia dandomi nuove possibilità di movimento. Faccio sempre un po' di sport, fa bene alla mente e al fisico. Ma devi stare attento a non esagerare, se chiedi troppo al tuo corpo devi capire fin dove puoi arrivare, o finisci come me...".