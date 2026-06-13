Ralf Rangnick rinnova con l'Austria fino al 2028 e spegne ogni speranza di vederlo al Milan: l'annuncio della Federazione
Perché il Milan pensa a Rangnick? Ecco qualche dettaglio
Dopo aver formalmente rifiutato la corte del Milan, Ralf Rangnick ha messo firmato il rinnovo di contratto che lo legherà all'Austria fino al 2028. Alle 22:30, il manager tedesco parlerà in conferenza stampa dal ritiro di Santa Barbara, per motivare la propria scelta e per commentare l'accordo mai raggiunto con il club rossonero.
The journey continues! Ralf Rangnick > 2028! ⚽️🇦🇹 #ATeamOneFamily #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/Lx8mVrmvOA— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 13, 2026
Milan, perché è sfumato Rangnick?I colloqui delle ultime settimane avevano portato ad una situazione di stallo. Rangnick aveva dettato a Ibrahimovic e Cardinale le proprie condizioni per assumere il ruolo di direttore tecnico del Milan, ma il Senior Advisor di RedBird ha opposto resistenza fin dal primo momento. Nello specifico, l'ex calciatore svedese non era convinto di affidare al dirigente tedesco la direzione del settore giovanile, poiché questo incarico avrebbe ridimensionato la figura di Jovan Kirovski, direttore tecnico di Milan Futuro e amico intimo di Ibra.
Milan, Rangnick stanco di aspettareLa lunga attesa che ha caratterizzato la trattativa ha portato il tecnico tedesco a respingere l'offerta rossonera. Rangnick è stato chiaro fin da subito, ma il Milan non è stato in grado di dare una risposta definitiva prima dell'inizio del Mondiale. Il tecnico tedesco ha perso la pazienza e il trattamento riservatogli dal club rossonero non lo ha fatto sentire importante. Chi lo ha fatto sentire importante, invece, è l'Austria, che da tempo lo corteggia per firmare il rinnovo di contratto fino al 2028. Rangnick ha scelto di restare dove si sente amato, per non rischiare di diventare carne da macello in un ambiente che potrebbe esplodere da un momento all'altro.
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