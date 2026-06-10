Entra nel vivo il duello internazionale per il futuro di Ralf Rangnick. Nei giorni scorsi, il fondatore e managing partner del fondo RedBird, nonché proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha offerto ufficialmente al manager tedesco la poltrona di direttore tecnico del club rossonero. La mossa, caldeggiata fortemente da Massimo Calvelli (responsabile dell'area sportiva all'interno di RedBird), punta a importare a Milano il vincente "modello Red Bull" che Rangnick ha creato e sviluppato a Salisburgo e Lipsia.