A distanza di ben 17 giorni dallo scossone che ha ridefinito i vertici del Milan, le grandi manovre per la ricostruzione del club sono entrate nel vivo. Il managing partner del fondo RedBird e proprietario rossonero, Gerry Cardinale, ha impresso una svolta radicale azzerando la precedente area sportiva e tecnica. Un addio collettivo che ha coinvolto l'ex amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri.