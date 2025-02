Milan, Bennacer via per Bondo: come cambia il centrocampo? I numeri…

Milan , Bondo al posto di Bennacer . Questa è stata una delle mosse dei rossoneri in un pazzo e frenetico ultimo giorno di calciomercato. La dirigenza rossonera ha trovato l'accordo con il Marsiglia cedendo il centrocampista algerino in prestito con diritto di riscatto al club francese. Negli stessi istanti, il Milan ha chiuso il colpo Warren Bondo con il Monza per una cifra di circa 10 milioni di euro più il prestito secco di Kevin Zeroli. Un'altra rivoluzione a centrocampo che lascia i rossoneri con 5 giocatori di ruolo per la Serie A (Reijnders, Fofana, Musah, Loftus-Cheek e Bondo) e 4 in Champions, visto che Bondo, con molta probabilità, non verrà inserito in lista (dovrebbero entrare Walker, Felix e Gimenez). Come cambia il centrocampo rossonero con questa staffetta? Ecco cosa dicono i numeri .

Andiamo a vedere le loro prestazioni grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Prendiamo il campione di questa stagione. Bondo ha giocato 22 partite con il Monza, mentre Bennacer ha giocato solo 8 partite con il Milan, al rientro dal lungo infortunio. Il francese ha quasi un tiro a partita di media mentre Bennacer la metà. Dove domina Bondo è sui palloni recuperati di media e i contrasti per partita. Mentre Bennacer ha una quantità di passaggi maggiore, come per la percentuale di precisione. Da questi numeri è evidente come Bondo e Bennacer siano giocatori diversi: il francese può essere un cambio importante per fare respirare Fofana, mentre Bennacer poteva essere una soluzione importante per impostare dal basso. Per il modo di giocare di Conceicao forse Bondo è più congeniale, visto che potrebbe correre e pressare alto con più efficacia rispetto a Bennacer. Vedremo come Conceicao cambierà il centrocampo del suo Milan, dopo un mercato pazzo e rivoluzionario.