Milan, Ibrahimovic: “Bennacer via perché voleva una nuova avventura”

Conferenza stampa di presentazione di Santiago Giménez, nuovo attaccante del Milan, in mattinata a 'Casa Milan': per l'occasione, è intervenuto anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club di Via Aldo Rossi. A Ibra è stato chiesto il motivo della cessione di Ismaël Bennacer all'Olympique Marsiglia nell'ultimo giorno del calciomercato invernale e se la sua partenza fosse dovuta anche a qualche screzio con l'allenatore Sérgio Conceição, così come riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola.