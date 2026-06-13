Il Milan prova a stringere i tempi per portare in Italia Ruben Amorim. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'A Bola', il club rossonero avrebbe formulato la prima offerta ufficiale al tecnico portoghese. In questo momento, il nome dell'ex allenatore del Manchester United è in cima alla lista di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic insieme a quello di Matthias Jaissle. Resta più defilato, invece, quello dell'ex Crystal Palace Oliver Glasner.

Milan, i dettagli dell'offerta per Amorim

Le ultime esperienze di Amorim

Stando a quanto riferito da 'A Bola', ilavrebbe offerto aduncon opzione di rinnovo fino al 2029, a una cifra compresaUn ingaggio in linea con i parametri di RedBird e decisamente inferiore rispetto a quello che Cardinale dovrebbe sborsare per ingaggiare. Il tecnico tedesco, infatti, percepisce uno stipendio daall'Al-Ahli e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per convincerlo a lasciare l'Arabia, sarebbe necessaria un'offerta da almeno 6 milioni a stagione.L'esplosione diè arrivata tra il 2020 e il 2024, grazie a un ottimo lavoro in Liga Portugal alla guida dello. Nelle quattro stagioni da allenatore dei biancoverdi, il tecnico ha portato la squadra alla vittoria dimantenendo una media punti di 2,28 a partita in 230 gare totali.

Il lavoro svolto allo Sporting, ha portato il Manchester United a puntare su di lui dopo l'esonero di Erik Ten Hag. In Premier League, tuttavia, Amorim non è riuscito a riproporre lo stesso calcio mostrato in Portogallo, né a ottenere gli stessi risultati. Nelle 63 partite alla guida dei 'Red Devils', il tecnico ha mantenuto una media di appena 1,43 punti a partita. Il 5 gennaio 2026 viene. esonerato dopo uno sfogo in conferenza stampa e due pareggi consecutivi contro Wolverhampton e Leeds.

Come giocano le squadre di Amorim?

propone un calcio offensivo basato suaggressivo eIl sistema di gioco prediletto dal tecnico portoghese è il, che può trasformarsi in un 3-4-3 in base alle caratteristiche degli interpreti. Gli esterni a tutta fascia hanno un ruolo fondamentale per mantenere l'equilibrio:sarebbero chiamati agli straordinari nel caso di un suo approdo sulla panchina del