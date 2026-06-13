Il Milan ha formulato la prima offerta formale per il tecnico portoghese Ruben Amorim: tutti i dettagli sull'indiscrezione proveniente dalla Spagna
Manchester United, crisi senza fine: la sfida che attende Amorim | VIDEO
Il Milan prova a stringere i tempi per portare in Italia Ruben Amorim. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'A Bola', il club rossonero avrebbe formulato la prima offerta ufficiale al tecnico portoghese. In questo momento, il nome dell'ex allenatore del Manchester United è in cima alla lista di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic insieme a quello di Matthias Jaissle. Resta più defilato, invece, quello dell'ex Crystal Palace Oliver Glasner.
Milan, i dettagli dell'offerta per AmorimStando a quanto riferito da 'A Bola', il Milan avrebbe offerto ad Amorim un biennale fino al 2028 con opzione di rinnovo fino al 2029, a una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni di euro a stagione. Un ingaggio in linea con i parametri di RedBird e decisamente inferiore rispetto a quello che Cardinale dovrebbe sborsare per ingaggiare Jaissle. Il tecnico tedesco, infatti, percepisce uno stipendio da 10 milioni di euro all'Al-Ahli e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per convincerlo a lasciare l'Arabia, sarebbe necessaria un'offerta da almeno 6 milioni a stagione.
Le ultime esperienze di AmorimL'esplosione di Amorim è arrivata tra il 2020 e il 2024, grazie a un ottimo lavoro in Liga Portugal alla guida dello Sporting. Nelle quattro stagioni da allenatore dei biancoverdi, il tecnico ha portato la squadra alla vittoria di 2 campionati, 2 coppe di lega e una Supercoppa Portoghese, mantenendo una media punti di 2,28 a partita in 230 gare totali.
Il lavoro svolto allo Sporting, ha portato il Manchester United a puntare su di lui dopo l'esonero di Erik Ten Hag. In Premier League, tuttavia, Amorim non è riuscito a riproporre lo stesso calcio mostrato in Portogallo, né a ottenere gli stessi risultati. Nelle 63 partite alla guida dei 'Red Devils', il tecnico ha mantenuto una media di appena 1,43 punti a partita. Il 5 gennaio 2026 viene. esonerato dopo uno sfogo in conferenza stampa e due pareggi consecutivi contro Wolverhampton e Leeds.
Come giocano le squadre di Amorim?Amorim propone un calcio offensivo basato su pressing aggressivo e corruzione dal basso. Il sistema di gioco prediletto dal tecnico portoghese è il 3-4-2-1, che può trasformarsi in un 3-4-3 in base alle caratteristiche degli interpreti. Gli esterni a tutta fascia hanno un ruolo fondamentale per mantenere l'equilibrio: Saelemeaekers e Bartesaghi sarebbero chiamati agli straordinari nel caso di un suo approdo sulla panchina del Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA