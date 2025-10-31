Pianeta Milan
Cassano: “Allegri? Ecco la sua grande presa per il c**o. Faccio i complimenti a Modric”

L'ex Milan Antonio Cassano torna alla carica sui rossoneri e in particolare su Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole a Viva el Futbol. Passaggio anche su Modric
"Milan Roma vi anticipo già come può andare a finire, una squadra tenterà di giocare, giocare uomo a uomo eccetera, che sarà la Roma, e il Milan potrà ripartire qualche volta, si mette baracca e baracconi dietro". L'ex Milan Antonio Cassano torna alla carica sui rossoneri e in particolare su Massimiliano Allegri dopo il pareggio 1-1 contro l'Atalanta e in vista della partita contro la Roma: "Non aspettarti che il Milan fa la partita perché il Milan non la farà, non l'ha mai fatta, perché questo allenatore detesta proprio fare la partita".

Milan, Cassano ancora all'attacco di Allegri

L'ex attaccante continua con le sue parola a 'Viva el Futbol': "Se voi ci fate caso la più grande presa per il c***o, fateci caso, in conferenza stampa pre-partita e subito dopo nella conferenza post-partita, lui parla sempre che bisogna giocare tecnicamente. Io lo sento da 15 anni, è una presa per il c***o. Dice sempre 'Noi dobbiamo giocare bene tecnicamente', per giocare bene tecnicamente o hai Messi, che possono allenarlo tutti, ma se hai una squadra che non è forte ma non è scarsa del tutto, vuoi dargli un'idea, vuoi dargli qualche opzione, qualche soluzione. Poi lui dice che non ha mai visto un allenatore vincere con sei giocatori scarsi, io voglio dirgli che io non ho mai visto un allenatore come lui, e non capisco perché deve allenare".

Cassano conclude: "Continua a dire giocare tecnicamente, ma lui non fa giocare la squadra bene tecnicamente perché gioca tutti dietro la linea della palla. Io veramente voglio fare i complimenti a Modric, mai visto recuperare così tanti palloni, poverino fa la sponda da una parte all'altra, sembra il vecchio Makelelè. La stampa poi, che è a favore di Allegri, con qualcuno se la deve prendere e se la prende con Gimenez. Allegri ha avuto fortuna che se Pulisic non gli vince quelle 3/4 partite, voglio vedere dove stava".

