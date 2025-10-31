Su Allegri: «Max è uno dei quei tecnici che fa i fatti, come si suol dire. Nella fase di non possesso è bravissimo. In più sa utilizzare e sfruttare benissimo le qualità dei suoi calciatori, traendone sempre il meglio. Tanto che ora il Milan è molto solido: concedono sempre poco agli avversari e ripartono bene. E quando lo fanno, sanno poi come far male agli avversari».

Su Joshua Zirkzee, Artem Dovbyk e Joaquín Panichelli, attaccanti accostati al Milan per il mercato di gennaio: «Sono ottimi giocatori certamente. Alcuni li conosciamo bene in Italia, però ho un’altra idea. Non prenderei un’altra punta. Secondo me il Milan farebbe bene e deve continuare a insistere su Santiago Giménez».

Novellino sul 'Bebote' Giménez ancora a secco di gol in campionato con il Milan: «Vero. Ma le sue prestazioni spesso sono state positive: gli è mancata solo la finalizzazione. Ha messo in difficoltà spesso le difese avversarie, facendo i movimenti giusti in area di rigore. Sono convinto che non appena si sbloccherà, Giménez inizierà a segnare come ci si aspettava. Le qualità non gli mancano: ha solo bisogno di trovare un gol per svoltare».