Novellino: “Mi piace molto questo Milan. Allegri grande allenatore. In attacco? Dico che …”

Walter Alfredo Novellino, ex attaccante del Milan dello Scudetto della Stella nel 1979 e attualmente allenatore, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni
L'allenatore Walter Alfredo Novellino, ex attaccante del Milan per quattro stagioni, dal 1978 al 1982, vincitore dello Scudetto della Stella con i rossoneri nel 1979, ha parlato della squadra di Massimiliano Allegri in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Novellino: "Il Milan può dire la sua in campionato. In panchina ..."

Novellino sul Milan di Allegri: «Mi piace molto questo Milan. L’ho visto davvero bene finora e può dire la sua in campionato. In fondo però non sono sorpreso: in panchina c’è un grande allenatore come Max Allegri, che resta uno straordinario conoscitore di calcio …».

Su Allegri: «Max è uno dei quei tecnici che fa i fatti, come si suol dire. Nella fase di non possesso è bravissimo. In più sa utilizzare e sfruttare benissimo le qualità dei suoi calciatori, traendone sempre il meglio. Tanto che ora il Milan è molto solido: concedono sempre poco agli avversari e ripartono bene. E quando lo fanno, sanno poi come far male agli avversari».

Su Joshua Zirkzee, Artem Dovbyk e Joaquín Panichelli, attaccanti accostati al Milan per il mercato di gennaio: «Sono ottimi giocatori certamente. Alcuni li conosciamo bene in Italia, però ho un’altra idea. Non prenderei un’altra punta. Secondo me il Milan farebbe bene e deve continuare a insistere su Santiago Giménez».

Novellino sul 'Bebote' Giménez ancora a secco di gol in campionato con il Milan: «Vero. Ma le sue prestazioni spesso sono state positive: gli è mancata solo la finalizzazione. Ha messo in difficoltà spesso le difese avversarie, facendo i movimenti giusti in area di rigore. Sono convinto che non appena si sbloccherà, Giménez inizierà a segnare come ci si aspettava. Le qualità non gli mancano: ha solo bisogno di trovare un gol per svoltare».

