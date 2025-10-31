Per Florenzi, Milan-Roma sarà una bella partita. Al contempo, l'ex laterale dei rossoneri e dei giallorossi si è detto stupito di come i capitolini abbiano assimilato subito i dettami del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tattico. Secondo l'ex terzino della Nazionale Italiana, la Roma ha anche attaccanti forti, come Paulo Dybala: "Dove lo metti sta bene", il suo commento.