Verso Milan-Roma, recupero importante per Allegri! Le ultime in vista del big match contro i giallorossi
Per Florenzi, Milan-Roma sarà una bella partita. Al contempo, l'ex laterale dei rossoneri e dei giallorossi si è detto stupito di come i capitolini abbiano assimilato subito i dettami del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tattico. Secondo l'ex terzino della Nazionale Italiana, la Roma ha anche attaccanti forti, come Paulo Dybala: "Dove lo metti sta bene", il suo commento.
Su Alexis Saelemaekers ha detto di non essere stupito dal suo rendimento, visto che lo conosce bene. Sul brasiliano della Roma, Wesley, invece Florenzi ha evidenziato il buon ambientamento a Roma e il fatto che stia giocando bene anche a sinistra, ovvero sulla fascia non di sua competenza.
Chiosa, però, su Stefano Pioli, che Florenzi ha avuto per quattro stagioni nel Milan. Il giocatore ha ammesso che non si aspettava tutte queste difficoltà nel suo ritorno a Firenze. "Conosco lui, la sua storia, la sua umanità e il suo staff. Vedere la Fiorentina li sotto mi dispiace".
