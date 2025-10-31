Pianeta Milan
Alessandro Florenzi, ex difensore e doppio ex di Milan e Roma, ha parlato della sfida di domenica 2 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' all'agenzia di stampa 'ANSA'. Ecco le dichiarazioni del giocatore ritiratosi qualche mese fa dal calcio giocato
Alessandro Florenzi, classe 1991, ritiratosi ufficialmente dal calcio giocato a fine agosto, è intervenuto a margine dell'evento "Giovani e Memoria - Nostalgia di Futuro", organizzato da Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e per i Giovani, all'agenzia di stampa 'ANSA'.

Milan-Roma, Florenzi la presenta così

Per l'occasione, Florenzi non poteva non parlare di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro', essendo un doppio ex della sfida. Per 'Spizzi', "è stato un inizio esaltante per tutte e due". Anche se, probabilmente, "la Roma sta facendo qualcosa in più sotto il punto di vista delle aspettative".

Per Florenzi, Milan-Roma sarà una bella partita. Al contempo, l'ex laterale dei rossoneri e dei giallorossi si è detto stupito di come i capitolini abbiano assimilato subito i dettami del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tattico. Secondo l'ex terzino della Nazionale Italiana, la Roma ha anche attaccanti forti, come Paulo Dybala: "Dove lo metti sta bene", il suo commento.

Su Alexis Saelemaekers ha detto di non essere stupito dal suo rendimento, visto che lo conosce bene. Sul brasiliano della Roma, Wesley, invece Florenzi ha evidenziato il buon ambientamento a Roma e il fatto che stia giocando bene anche a sinistra, ovvero sulla fascia non di sua competenza.

Chiosa, però, su Stefano Pioli, che Florenzi ha avuto per quattro stagioni nel Milan. Il giocatore ha ammesso che non si aspettava tutte queste difficoltà nel suo ritorno a Firenze. "Conosco lui, la sua storia, la sua umanità e il suo staff. Vedere la Fiorentina li sotto mi dispiace".

