Il parere di Gherarducci: "E' un ragazzo che ha qualche problema ma ha ancora delle opportunità, prima che rientrino altri. Poi se dovesse confermarsi così, Allegri credo prenderà una decisione diversa e si ributterà sul mercato". Insomma, il futuro del classe 2001 a Milano è ancora tutto da definire. Se non ci sarà un cambio di diventerà probabile una sua cessione. Staremo a vedere quale sarà la scelta della dirigenza rossonera.