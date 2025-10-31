Pianeta Milan
Gherarducci su Gimenez: “Ha avuto problemi, ma ha ancora delle opportunità. Se dovesse confermarsi così …”

Intervistato dai microfoni di Tuttomercatoweb, l'opinionista Giampaolo Gherarducci ha espresso un parere sul difficile momento che sta attraversando Santiago Gimenez, attaccante del Milan: ecco le sue parole
Tra i giocatori del Milan che non stanno rendendo come ci si aspettava c'è sicuramente Santiago Gimenez. L'attaccante messicano, arrivato lo scorso gennaio dal Feyenoord per una cifra pari a 35 milioni di euro, non ha ancora segnato in questo campionato (un solo gol in Coppa Italia contro il Lecce), e non va al gol da dieci ore di gioco.

Milan, le parole di Gherarducci su Gimenez

Si tratta di numeri  preoccupanti che potrebbero portare la società a liberarsi del giocatore già a gennaio: si è ritornato di un possibile scambio con Dovbikcon la Roma. Sul suo momento ne ha parlato l'opinionista, Giampaolo Gherarducci, ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Il parere di Gherarducci: "E' un ragazzo che ha qualche problema ma ha ancora delle opportunità, prima che rientrino altri. Poi se dovesse confermarsi così, Allegri credo prenderà una decisione diversa e si ributterà sul mercato". Insomma, il futuro del classe 2001 a Milano è ancora tutto da definire. Se non ci sarà un cambio di diventerà probabile una sua cessione. Staremo a vedere quale sarà la scelta della dirigenza rossonera.

