Dovbyk avvisa il Milan: “Soddisfatto della condizione fisica. Dobbiamo continuare così”

Nella conferenza stampa post partita, Artem Dovbyk ha rilasciato delle dichiarazioni anche in vista della sfida col Milan
Alessia Scataglini
La Roma di Gian Piero Gasperini ha vinto contro il Parma in casa allo stadio Olimpico, con un semplice di 2-1 arrivato grazie ai gol di Hermoso e Dovbyk, nome circolato in orbita rossonera nella passata sessione di calciomercato. I giallorossi, con questi tre punti conquistati, hanno agganciato il Napoli al primo posto in classifica. Domenica sera, la Roma sarà impegnata tra le mura di San Siro per il big match contro il Milan di Massimiliano Allegri. Nella conferenza stampa post partita, Artem Dovbyk, ha rilasciato delle dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Verso Milan-Roma, le parole di Dovbyk

Sulle emozioni di oggi: "Sono contento, le ultime tre gare in casa sono state disastrose. Oggi era importante vincere, sono contento anche del gol e di aver fatto felici i tifosi"

Come st mentalmente: "Non è facile, ma penso al campo: il mister ci spiega cosa fare, soprattutto a chi entra fresco in momenti decisivi. Faccio il mio meglio per aiutare la squadra, la mentalità è quella giusta: la mia famiglia mi sostiene sempre"

A chi dedica il gol e se è rimasto male sul cambio Ferguson-Bailey ?"Sinceramente, ci siamo scaldati in tre: poi il mister ha deciso di fare così, io ero già pronto. Il gol lo dedico ai tifosi, che mi sono stati vicino in momenti complicati"

Sui rigori sbagliati e sulla partita contro il Milan: "Non ho sbagliato due rigori tecnicamente (ride, ndr). Sono soddisfatto della condizione fisica che ho raggiunto, il mister spesso lo riconosce: col Sassuolo ho fatto bene, peccato che non i compagni non abbiano sfruttato i miei assist, però dobbiamo continuare così"

