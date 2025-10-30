Come st mentalmente: "Non è facile, ma penso al campo: il mister ci spiega cosa fare, soprattutto a chi entra fresco in momenti decisivi. Faccio il mio meglio per aiutare la squadra, la mentalità è quella giusta: la mia famiglia mi sostiene sempre"

A chi dedica il gol e se è rimasto male sul cambio Ferguson-Bailey ?"Sinceramente, ci siamo scaldati in tre: poi il mister ha deciso di fare così, io ero già pronto. Il gol lo dedico ai tifosi, che mi sono stati vicino in momenti complicati"

Sui rigori sbagliati e sulla partita contro il Milan: "Non ho sbagliato due rigori tecnicamente (ride, ndr). Sono soddisfatto della condizione fisica che ho raggiunto, il mister spesso lo riconosce: col Sassuolo ho fatto bene, peccato che non i compagni non abbiano sfruttato i miei assist, però dobbiamo continuare così"