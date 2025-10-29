Atalanta-Milan, Juric: “Mi piace la mentalità di Lookman, grande prova”

Su Lookman: "L'ho visto molto bene. Sta giocando sempre e trasmette una mentalità pazzesca. Non ha solo segnato, ma anche aiutato molto. Si impegna sempre e crea sempre occasioni".

Su De Roon: "Problema al nervo, non muscolare. Speriamo di riaverlo presto".

Su Pasalic: "Dipende da avversario ad avversario il ruolo, ma indipendentemente da quello, per noi è una garanzia. Dà intensità. È un centrocampista totale".

Sulla prova della squadra: "Abbiamo giocato molto bene e anche sul gol subito siamo stati sfortunati. Anche nel secondo tempo non siamo stati così dominanti, considerando anche la stanchezza. Ho fatto dei cambi e nel finale abbiamo sfiorato il gol".

Su Brescianini: "Sta dando ottime risposte. Avevamo altre soluzioni, ma ha fatto bene. Se continua così avrà grandi opportunità, non ci sono gerarchie e può giocare ancora".

Su Ahanor: "Sta crescendo, ma ha avuto due occasioni pazzesche su cui poteva far gol".

Sul calo fisico: "Per noi è fondamentale che crescano alcuni giocatori. Dobbiamo recuperare tutta la rosa, ma abbiamo fatto partite di livello. Ora dobbiamo mantenere la calma e fare bene".

Come migliorare davanti: "Stiamo dimostrando la giusta mentalità e dobbiamo continuare così. Bisognerà sbloccarsi per cercare di vincere. Bisogna però mantenere l'equilibrio nelle analisi: abbiamo creato tanto e concesso poco".