Atalanta-Milan, Gabbia: “Sbagliati ultimi passaggi, gli attaccanti…”

Atalanta-Milan, Gabbia parla dopo la partita
Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi 

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla difficoltà della partita: "In alcuni momenti abbiamo avuto difficoltà. Ci sono stati nel primo tempo degli errori tecnici, ma il Milan è rimasto compatto e nel secondo tempo ha fatto una buona gara, grazie anche ad Allegri che ha fatto delle correzioni. Dobbiamo continuare a lavorare con fiducia".

Cosa migliorare sui gol subiti: "Dipende molto dalle situazioni. Contro il Pisa è stato diverso rispetto alla gara contro la Fiorentina e stasera. Ciò ci serve per alzare l'asticella e sono convinto che miglioreremo. Serve analizzare le cose con lucidità".

Sui pochi tiri: "Io penso che abbiamo creato diverse occasioni. Stasera è stata una partita complessa dove però ci sono state occasioni dove è mancato solo l'ultimo passaggio: far trovare i nostri attaccanti nella nostra miglior condizione. Torneremo a fare bene anche lì, ma sono cose che vanno analizzate durante la partita".

Com'è stato il duello con Lookman: "Peccato per il goal subito, ma sicuramente questo ci deve aiutare poi per fare bene nelle prossime partite".

