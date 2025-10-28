In vista dell'appuntamento di domani tra Atalanta e Milan, big match valido per la 9^ giornata di Serie A 2025-2026, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto nella solita conferenza stampa della vigilia. Il tecnico livornese ha toccato diversi temi, tra cui quelli legati alla rosa. Allegri ha voluto soffermarsi sul centrocampista italiano Samuele Ricci che, con l'infortunio del francese Adrien Rabiot, si sta guadagnando sempre più spazio nello scacchiere rossonero. L'allenatore del Milan ha riferito che è contento del suo operato fino ad ora, ma che deve migliorare alcuni aspetti molto importanti. Ecco, di seguito, le parole di Allegri su Ricci.