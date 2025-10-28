In vista dell'appuntamento di domani tra Atalanta e Milan, big match valido per la 9^ giornata di Serie A 2025-2026, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto nella solita conferenza stampa della vigilia. Il tecnico livornese ha toccato diversi temi, tra cui quelli legati alla rosa. Allegri ha voluto soffermarsi sul centrocampista italiano Samuele Ricci che, con l'infortunio del francese Adrien Rabiot, si sta guadagnando sempre più spazio nello scacchiere rossonero. L'allenatore del Milan ha riferito che è contento del suo operato fino ad ora, ma che deve migliorare alcuni aspetti molto importanti. Ecco, di seguito, le parole di Allegri su Ricci.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Atalanta-Milan, Allegri su Ricci: “Sta facendo bene, ma deve migliorare…”
CONFERENZE STAMPA
Atalanta-Milan, Allegri su Ricci: “Sta facendo bene, ma deve migliorare…”
L'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa pre Atalanta-Milan: le sue parole su Ricci
Atalanta-Milan, le parole di Allegri su Ricci—
LEGGI ANCHE: Atalanta-Milan, probabili formazioni: spazio a Tomori in difesa. In attacco c'è...
Il pensiero di Allegri su Samuele Ricci: cosa deve migliorare? "Sta giocando in un ruolo che non è il suo nello specifico. Però in questo momento sta facendo bene, sono contento. Deve migliorare sulla velocità di passaggio. Però credo che ci riuscirà e nel corso degli anni potrà giocare davanti alla difesa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA