Dopo il pareggio contro il Pisa a San Siro, è ora del prossimo impegno, Domani il Milan affronterà l'Atalanta in trasferta al New Balance Stadium di Bergamo nel match valido per la 9^ giornata di Serie A 2025-2026. Nella classica conferenza stampa della viglia, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha affrontato diversi temi, tra cui quello legato alla 'rosa corta'. L'allenatore, rispondendo ad una domanda inerente al mercato, si è soffermato a parlare degli infortunati. Non solo Milan , Allegri ha parlato anche di Tudor, esonerato dalla Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, le parole di Allegri

Se a gennaio si aspetta un mercato tipo quello del lontano 2011 e sull'esonero di Tudor: "Per 15 anni fa, ora la rosa è forte. Capitano queste situazioni. L'imprevisto è che sono tornati in 4 dalla Nazionale che non stavano bene. Li stiamo recuperando, chi gioca sta facendo bene. Abbiamo vinto con la Fiorentina, pareggiato col Pisa, stiamo bene fisicamente. Abbiamo fatto buone partite a livello tecnico. Non è per questi cinque che vinciamo o perdiamo. Dipende dal recupero delle energie".