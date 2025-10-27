Il pareggio contro il Pisa di Gilardino a San Siro è stato inaspettato per tutti, squadra, allenatore e tifosi. La partita, terminata 2-2 grazie ad un gol di Zachary Athekame arrivato nel finale della gara, è stata condita da numerose polemiche arbitrali. Nel gol del 2-1 del Pisa, segnato da Nzola, è presente un fallo nettissimo su Matteo Gabbia, né fischiato e neanche riguardato al Var. L'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa di oggi alla vigilia di Atalanta-Milan, ha voluto spendere alcune parole sul tema:
Atalanta-Milan, Allegri sugli arbitri: "Arbitrare non è semplice. Devono fare esperienza"
CONFERENZA STAMPA
Atalanta-Milan, Allegri sugli arbitri: “Arbitrare non è semplice. Devono fare esperienza”
L'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa pre Atalanta-Milan: le sue parole sugli arbitri
Milan, le parole di Allegri sull'arbitraggio italiano—
Sulle polemiche legate all'arbitraggio: "Bisogna andare avanti per forza, indietro non si torna. Arbitrare non è semplice, molto difficile in questo calcio veloce e con tanti contrasti. Difficile vedere o no il fallo. Il VAR ha migliorato tante cose, quando diventa soggettivo crea discussioni. Bisogna lasciarli arbitrare, sbagliamo tutti. L'importante è che ci sia più serenità ad accettare le cose. Dopo la Fiorentina l'ho detto: quando si hanno a favore siamo contenti e si chiude un occhio, contro si apre anche il terzo. Sono bravi e giovani, devono fare esperienza. Tutto si sistemerà"
