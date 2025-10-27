Pianeta Milan
L'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa pre Atalanta-Milan: le sue parole sul campionato
Alessia Scataglini
Dopo l'inaspettato pareggio, condito da numerose polemiche arbitrali, contro il Pisa di Alberto Gilardino, ex giocatore rossonero che ha vestito la maglia del Milan dal 2005 al 2008, è giunto il tempo di guardare avanti. L'orologio scorre e i ragazzi di Allegri non devono farsi trovare impreparati. Domani, alle ore 20:45 presso la New Balance Arena di Bergamo, il Milan affronterà l'Atalanta di Ivan Jurić nel match valido per la 9^ giornata di Serie A 2025-2026. Nella consueta conferenza stampa della viglia, l'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, ha voluto spendere alcune parole sul campionato, definendolo 'ancora aperto'.

I ragazzi di Max, per rimanere attaccati alle posizioni alte della classifica, dovranno assolutamente conquistare i 3 punti, in vista anche del prossimo big match contro la Roma. Ecco, di seguito, le parole del tecnico livornese in conferenza:

Sul campionato aperto: "Al momento è aperto, poi bisogna dare continuità. Così si rimane in cima. Sulla carta venerdì sono due punti persi, per com'è andata è uno guadagnato. Bisognerà giocare molto bene tecnicamente. Loro sono fisici e tecnici, dando continuità"

