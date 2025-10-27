Atalanta-Milan, Juric: 'Ho diverse soluzioni per l'attacco. I rossoneri...'

Sul chiarimento con Carnesecchi:"Assolutamente si. Sono molto soddisfatto di quello che sta facendo, poi è chiaro che le parole dette a caldo si possono prendere in un certo modo: come modo è stato sbagliato, per quanto non lo abbia detto con malizia, ma ora occorre ripartire".

Sui primi tempi:"Escludendo il primo tempo contro la Cremonese ho visto sempre una squadra viva. Dipende dai punti di vista, ma l'Atalanta solo sabato sera è stata in calo nei primi 45 minuti".

Su De Roon:"Non è una sorpresa. Lui svolge bene quel ruolo, lavorando sulla marcatura della mezzala come è stato per esempio a Cremona: lui è abituato e ha fatto molto bene".

Su Kolasinac e Scamacca: "Sono contento per come sta crescendo Kolasinac, ma non è ancora pronto per giocare. Scamacca? Vorrei farlo giocare, ma serve avere calma quando un giocatore rientra da un brutto infortunio".

Su Lookman: "Certo. Vedo un ragazzo molto dentro la squadra: penso che queste 4/5 partite hanno visto un'Atalanta che ha creato una ventina di occasioni, ma manca soltanto il goal: visto anche quello che ha dimostrato in questi anni".

Sull'Atalanta: "Vedo un'Atalanta che ad oggi ha creato tanto, ma non è riuscita a concretizzare quello che ha fatto: se i nostri attaccanti fossero stati più in forma, ad oggi l'Atalanta avrebbe 8 punti in più. Giusto analizzare la situazione in maniera chiara: abbiamo avuto molti infortuni, poi c'è stata la vicenda Lookman e poi tanti giocatori che devono migliorare. Penso per esempio a Krstovic che sta toccando molti palloni e sta migliorando in allenamento. Serve essere lucidi nelle analisi".

Su Allegri e il Milan:"Allegri è un mister molto intelligente. Quando parla riesce sempre ad analizzare la situazione nella maniera più lucida possibile: tipo per esempio dopo il pareggio contro il Pisa ritenendolo un buon punto. Ci rispetta molto e vuole fare una grande partita contro di noi: Modric e Leao sono due giocatori importanti, e nel mezzo un blocco che ha quantità e qualità. Noi vogliamo giocarcela e soprattutto contenerli al meglio".

Sulla prestazione a Cremona:"A Cremona non mi è piaciuto il primo tempo. Nella ripresa invece siamo stati bravi a costruire, dove gli attaccanti hanno ricevuto molti palloni tra Scamacca, Lookman, De Keteleare e tanti altri: ultimamente ci è mancata solo un po' di brillantezza davanti alla porta".

Su Kossounou:"Penso che giocherà domani dall'inizio. L'ho preservato per via dell'infortunio che ha avuto, ma sono soddisfatto di quello che ha dimostrato contro lo Slavia Praga: sicuramente giocherà".

Sull'attacco:"Valuteremo: entrambe sono delle soluzioni importanti".

Sul giocare ogni 2/3 giorni: "Sicuramente dobbiamo analizzare giorno per giorno: c'è chi muscolarmente ha recuperato e chi un po' meno. Quello che ho notato è che rispetto alla gara contro lo Slavia Praga, analizzando il primo tempo ci è mancato qualcosa. Su Charles pensavo di farlo riposare visto l'infortunio, però l'ho visto bene e quindi l'ho fatto giocare. Valuteremo oggi".

Sulle coppe: "Siamo abituati ormai a giocare con questi ritmi: nel mezzo anche i vari Nazionali dove fare degli allenamenti completi, per più giorni, diventa difficile. Bene che giochiamo subito visto che saremo più pronti mentalmente".

Sul come contenere il Milan:"De Roon non giocherà in difesa per quanto possa fare sia il difensore che il centrocampista. Poi valuteremo quanto sarà pronto Kossounou per giocare dal primo minuto. Staremo a vedere".

Sull'attacco:"Manca solo il goal. Noi abbiamo creato, ma serve migliorare sulla concretezza: indipendentemente da statistiche, dati e varie opinioni. Escludendo il primo tempo di Cremona, ho visto una squadra che ha giocato bene, seppur serva essere più concreti".

Sui pochi tiri:"No, anzi, l'Atalanta ha fatto tantissimi tiri in porta rispetto alle sue avversarie. L'unica cosa che conta ora è sicuramente fare goal".

Sull'importanza della mentalità:"Molto. Penso che noi stiamo pagando anche l'estate dove c'è stata la vicenda Lookman, gli infortuni, e certi giocatori che devono crescere. Tuttavia alla lunga sono convinto che più avanti vedremo dei risultati: da Scamacca a Lookman fino a Samardzic, Krstovic e tanti ragazzi che stanno dimostrando di essere da Atalanta".

Sui cambi:"La fortuna dell'Atalanta è avere dei cambi che possono incidere: tipo Brescianini che è entrato molto bene. Per noi è fondamentale questo aspetto".