Milan, Allegri su Modric: 'Gioca un calcio meraviglioso. Più sta in campo e meglio è'
In occasione della conferenza stampa che precede Atalanta-Milan, Massimiliano Allegri risponde a una domanda riguardante la gestione di Modric. Il tecnico livornese: "È talmente bravo a giocare in questo ruolo che sembra che corra di più".
Il Milan di Massimiliano Allegri è rimasto stordito dall'inaspettato pareggio contro il Pisa di Gilardino, ma non c'è tempo di leccarsi le ferite. Martedì sera si torna subito in campo e il Diavolo ha una occasione di riscattare la prestazione non positiva con i toscani a San Siro.

I rossoneri saranno ospiti dell'Atalanta, alla 'New Balance Arena' di Bergamo, in occasione della nona giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano da un pareggio deludente ottenuto dopo essere passate in svantaggio e ambiscono a vincere questa partita per rispondere con forza alla prestazione precedente.

Max Allegri spera di ottenere i tre punti dalla trasferta storicamente ostica di Bergamo. Per farlo, il tecnico toscano si affida all'immensa qualità ed esperienza di Luka Modric che in questo nuovo Milan targato Max ne è l'assoluto leader. Il numero 14 rossonero, nonostante i 40 anni di età ha già collezionato 8 presenze in serie totalizzando 695', conditi da un gol (decisivo contro il Bologna a San Siro) e due assist.

In conferenza stampa pre-Atalanta, è stato chiesto ad Allegri come il Pallone d'Oro croato riesca a gestirsi e preservarsi in questo modo. Il tecnico livornese ha risposto: "Luka è molto bravo nella gestione. È talmente bravo a giocare in questo nuovo ruolo che sembra che corra di più, corre talmente bene che lo fa sembrare. Gioca un calcio meraviglioso... Più sta in campo e meglio è, per tutti. Anche per gli spettatori".

