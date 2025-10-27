Max Allegri spera di ottenere i tre punti dalla trasferta storicamente ostica di Bergamo. Per farlo, il tecnico toscano si affida all'immensa qualità ed esperienza di Luka Modric che in questo nuovo Milan targato Max ne è l'assoluto leader. Il numero 14 rossonero, nonostante i 40 anni di età ha già collezionato 8 presenze in serie totalizzando 695', conditi da un gol (decisivo contro il Bologna a San Siro) e due assist.

In conferenza stampa pre-Atalanta, è stato chiesto ad Allegri come il Pallone d'Oro croato riesca a gestirsi e preservarsi in questo modo. Il tecnico livornese ha risposto: "Luka è molto bravo nella gestione. È talmente bravo a giocare in questo nuovo ruolo che sembra che corra di più, corre talmente bene che lo fa sembrare. Gioca un calcio meraviglioso... Più sta in campo e meglio è, per tutti. Anche per gli spettatori".