Zero reti in 8 partite, per un totale di 565' di digiuno per il 'Bebote'. Tanto che c'è chi dice che domani potrebbe finire in panchina per il rilancio di Christopher Nkunku nella formazione titolare. Allegri, però, non vuole sentire parlare di un fallimento Giménez.
"Domani può cambiare tutto in un attimo. Santiago sta facendo bene, lavora molto per la squadra. Non è che con la Fiorentina entra e fa bene allora deve giocare. Poi col Pisa non fa una buona partita e allora deve essere tenuto fuori. Uno è bravo o non è bravo. Gimenez è un bravo giocatore, i gol li ha sempre fatti e li farà anche al Milan", le parole di Allegri in conferenza sul messicano.
