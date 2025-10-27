Pianeta Milan
Allegri difende Giménez: “È bravo. I gol li ha sempre fatti e li farà anche nel Milan”

Santiago Giménez, attaccante rossonero, difeso a spada tratta da Massimiliano Allegri alla vigilia di Atalanta-Milan di domani sera in campionato. Ecco le sue parole sul 'Bebote' nella conferenza stampa odierna nel centro sportivo di Milanello
Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani sera alle ore 20:45 alla 'New Balance Arena', sarà l'occasione - per i rossoneri di Massimiliano Allegri, di rialzare la testa dopo il 2-2 interno rimediato soltanto al 93' contro il Pisa.

Milan, Allegri non boccia Giménez: le sue parole

Sarà una gara ostica, difficile, quella di questo turno infrasettimanale di campionato, visto che il Diavolo, storicamente, a Bergamo non ha mai vita facile. Inoltre, i rossoneri si avvicinano al match con molti giocatori fuori per infortunio e un centravanti, Santiago Giménez, che ancora non trova la via del gol.

Zero reti in 8 partite, per un totale di 565' di digiuno per il 'Bebote'. Tanto che c'è chi dice che domani potrebbe finire in panchina per il rilancio di Christopher Nkunku nella formazione titolare. Allegri, però, non vuole sentire parlare di un fallimento Giménez.

"Domani può cambiare tutto in un attimo. Santiago sta facendo bene, lavora molto per la squadra. Non è che con la Fiorentina entra e fa bene allora deve giocare. Poi col Pisa non fa una buona partita e allora deve essere tenuto fuori. Uno è bravo o non è bravo. Gimenez è un bravo giocatore, i gol li ha sempre fatti e li farà anche al Milan", le parole di Allegri in conferenza sul messicano.

