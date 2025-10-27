Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, ha perfettamente recuperato per Atalanta-Milan, sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per il match di domani a Bergamo. Condizione in crescita: sarà titolare?

Al tecnico livornese è stato chiesto un parere su Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, giunto al Milan nel corso dell'ultimo calciomercato estivo per 37 milioni di euro più bonus dal Chelsea. L'ex anche di RB Lipsia e PSG avrà chance per giocare titolare domani sera contro i nerazzurri, visto anche il momento 'no' di Santiago Giménez? Allegri ha risposto quanto segue.