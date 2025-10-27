Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, ha perfettamente recuperato per Atalanta-Milan, sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per il match di domani a Bergamo. Condizione in crescita: sarà titolare?
Il Milan di Massimiliano Allegri giocherà domani sera, alle ore 20:45, alla 'New Balance Arena' di Bergamo contro l'Atalanta di Ivan Jurić per il turno infrasettimanale di campionato. Per presentare la difficile sfida in trasferta contro la 'Dea', valevole per la 9^ giornata della Serie A 2025-2026, Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa dal centro sportivo dei rossoneri, a Milanello.
Al tecnico livornese è stato chiesto un parere su Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, giunto al Milan nel corso dell'ultimo calciomercato estivo per 37 milioni di euro più bonus dal Chelsea. L'ex anche di RB Lipsia e PSG avrà chance per giocare titolare domani sera contro i nerazzurri, visto anche il momento 'no' di Santiago Giménez? Allegri ha risposto quanto segue.