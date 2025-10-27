Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, parlerà oggi in conferenza stampa in vista del match della nona giornata di Serie A, in programma domani sera alla New Balance Arena contro l'Atalanta: luogo e orario
Dopo il deludente pareggio interno contro il Pisa, il Milan cercherà il riscatto nell'ostica trasferta alla New Balance Arena contro l'Atalanta. I nerazzurri sono ancora imbattuti in questo campionato e le trasferte bergamasche per i rossoneri sono sempre state difficoltose.
Atalanta Milan, oggi la conferenza di Massimiliano Allegri
I rossoneri arrivano da due sconfitte consecutive in trasferta contro la Dea e dunque questa potrebbe essere la giusta occasione per sfatare il tabù. Per la sfida in programma domani sera contro la formazione di Ivan Juric (fischio d'inizio alle ore 20.45), Massimiliano Allegri recupererà Ruben Loftus Cheek, ma dovrà ancora fare a meno di Pervis Estupinan, oltre ai soliti infortunati Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Ardon Jashari.