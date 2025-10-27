Pianeta Milan
Verso Atalanta-Milan, ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa: luogo e orario

Atalanta-Milan, oggi parlerà Allegri in conferenza stampa: l'orario
Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, parlerà oggi in conferenza stampa in vista del match della nona giornata di Serie A, in programma domani sera alla New Balance Arena contro l'Atalanta: luogo e orario
Redazione PM

Dopo il deludente pareggio interno contro il Pisa, il Milan cercherà il riscatto nell'ostica trasferta alla New Balance Arena contro l'Atalanta. I nerazzurri sono ancora imbattuti in questo campionato e le trasferte bergamasche per i rossoneri sono sempre state difficoltose.

Atalanta Milan, oggi la conferenza di Massimiliano Allegri

—  

I rossoneri arrivano da due sconfitte consecutive in trasferta contro la Dea e dunque questa potrebbe essere la giusta occasione per sfatare il tabù. Per la sfida in programma domani sera contro la formazione di Ivan Juric (fischio d'inizio alle ore 20.45), Massimiliano Allegri recupererà Ruben Loftus Cheek, ma dovrà ancora fare a meno di Pervis Estupinan, oltre ai soliti infortunati Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Ardon Jashari.

Intanto il tecnico rossonero parlerà oggi nella consueta conferenza stampa alla vigilia contro i nerazzurri valevole per la nona giornata di Serie A. L'appuntamento è fissato per oggi alle ore 12:00 presso la sala stampa nel centro sportivo di Milanello.

Atalanta-Milan: data, luogo e orario della conferenza stampa di mister Allegri

