Atalanta-Milan, che si disputerà martedì 28 ottobre alle ore 20:45 alla 'New Balance Arena', sarà valevole per la 9^ giornata di Serie A e, come di consueto, sarà preceduta, alla vigilia, dalle conferenze stampa dei due allenatori. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Allegri parlerà in conferenza domani, lunedì 27 ottobre, alle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello.