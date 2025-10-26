Pianeta Milan
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà in conferenza stampa i temi principali di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma martedì 28 ottobre alle ore 20:45 alla 'New Balance Arena'
Emiliano Guadagnoli
Archiviato il pareggio contro il Pisa per 2-2, ritorna subito il campionato di Serie A 2025-2026 per il Milan di Massimiliano Allegri. Il Diavolo sfida tra due giorni l'Atalanta di Ivan Juric a Bergamo. Una partita importante per i rossoneri per 'ripartire' subito con la marcia giusta.

Il Milan si troverà alle prese con le sicure assenze di Ardon Jashari, Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Possibili i ritorni di Loftus-Cheek ed Estupinan.

Atalanta-Milan, che si disputerà martedì 28 ottobre alle ore 20:45 alla 'New Balance Arena', sarà valevole per la 9^ giornata di Serie A e, come di consueto, sarà preceduta, alla vigilia, dalle conferenze stampa dei due allenatori. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Allegri parlerà in conferenza domani, lunedì 27 ottobre, alle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello.

L'Atalanta è reduce dal pareggio contro la Cremonese e al momento si trova al settimo posto con 12 punti in campionato.

