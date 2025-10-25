Milan-Como continua a sollevare numerose polemiche. Dopo le parole dei due tesserati del Milan, Adrien Rabiot e Mike Maignan, arrivate nelle scorse settimane, la faccenda non intende placarsi. Nel frattempo, però, ha cerato di calmare le acque direttamente l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, nella classica conferenza stampa pre Milan-Pisa dell'altro giorno, ha dichiarato che "l'importante è che venga presa presto una decisione, poi noi ci adegueremo. Poi, se giocheremo in Italia, meglio, se invece ci sarà di andare a Perth, ci organizzeremo per andare in Australia". A parlare del tema è stato anche l'allenatore dell'inter, Cristian Chivu che, nella conferenza stampa pre Napoli-Inter. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Como, Chivu: “Io ho imparato a non lamentarmi. Bisogna guardare le cose positive”
CONFERENZE STAMPA
Milan-Como, Chivu: “Io ho imparato a non lamentarmi. Bisogna guardare le cose positive”
A parlare di Milan-Como a Perth, in Australia è stato anche Cristian Chivu, allenatore nerazzurro intervenuto prima di Napoli-Inter
Milan-Como, le parole di Chivu—
LEGGI ANCHE: Milan, Leao con le due punte funziona. Altri segnali positivi. Ecco il ruolo perfetto?>>>
Le parole di Chivu su Milan-Como a Perth: “Io ho imparato a non lamentarmi, nella vita trovare le cose negative non serve a niente. Bisogna guardare anche le cose positive. Ho giocato un’amichevole in Libia e non ho detto nulla, anzi sono stato felice“.
© RIPRODUZIONE RISERVATA